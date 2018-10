Fahrradstraße in der Innenstadt?

Umwelt-Initiative will den Radverkehr in Barmstedt stärken / Gänsepopulation am Rantzauer See steigt wieder stark an

von shz.de

09. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Bei ihrem dritten Treffen haben sich Mitglieder und Gäste der Barmstedter Bürgerinitiative (BI) Umwelt vor kurzem über den Radverkehr und den Rantzauer See ausgetauscht. Zu Beginn erläuterte Claus-Peter Jessen den Anwesenden die Beweggründe zur Entstehung der Diskussionsrunde. „Nachdem der Umweltausschuss in den Bauausschuss eingegliedert wurde, soll in diesem Kreis über Themen zur Umwelt diskutiert werden.“ Die BI könne als überparteiliche Gruppe Anträge auf den Weg bringen, erklärte er. „Auf den bisherigen Treffen haben wir hauptsächlich Themen gesammelt. Es ist immer noch ein Versuchsballon.“ Er verstehe die Gruppe auch als Anlaufstelle für Bürger, die sich über Umweltsünder ärgerten, aber keine Lobby hätten und wenig Verständnis fänden.

Das Thema Verkehrsberuhigung Innenstadt war zunächst eines der großen Anliegen der Gruppe. Hauptsächlich der Bereich Reichenstraße bis zur Feldstraße werde durch parkende Autos immer wieder zu einem Engpass mit der Folge, dass der Verkehr auf den Fußweg ausweiche, so die Initiative. Dirk Rennekamp regte eine Einbahnstraßenregelung an. „So wie zur Bauzeit am Mühlenweg. Das hat sich bewährt.“ Jessen könnte sich zudem eine Fahrradstraße vorstellen. „Vielleicht erst einmal als Pilotierung. Das geht aber nur, wenn die politischen Gremien in Barmstedt das wollen“, sagte er. Nutzer dieses Straßenabschnitts seien auch die Schulklassen auf ihrem Weg zum Hallenbad, daher sei das Thema Schulwegsicherung mit zu bedenken.

Rennekamp wies darauf hin, dass die Parkbuchten für heutige SUVs viel zu eng gestaltet seien. Er will eine Befragung der ansässigen Geschäftsleute und Anwohner durchführen. „Wir müssen auch einmal etwas tun, wir können nicht immer nur diskutieren. Das ist auch ein Signal nach außen.“ Der als Gast anwesende Stadtvertreter Ernst-Reimer Saß (CDU) antwortete auf die Frage nach seiner Sicht der Dinge: „Ich sehe da keinen Handlungsbedarf. Durch eine Einbahnstraße würden die Autofahrer über die Bahnhofstraße an ihr Ziel kommen, also länger fahren und den Verkehr in der Innenstadt zusätzlich belasten.“

Elisabeth Rennekamp hat sich intensiv mit dem Thema Fahrradstraßen beschäftigt. „Wenn zum Beispiel der Krützkamp zur Fahrradstraße erklärt wird, haben Fahrräder auf der Straße Vorfahrt, und Autos müssen Rücksicht nehmen. Das kenne ich aus meiner Heimatstadt Paderborn. Das fördert den Radverkehr, entlastet die Umwelt, und auch die Schulwege werden sicherer“, erklärte sie. Sie wolle beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) anfragen, welche Möglichkeiten es dazu in Barmstedt gebe.

Das Thema Radfahrwege außerhalb Barmstedts bewegt die Eheleute Möhring, die aus Osterhorn zu dem Treffen gefahren waren. „Wir sind heute 40 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und haben dabei wieder gemerkt, wie schlecht der Zustand vieler Wege ist“, berichteten sie. Rennekamp regte dazu eine konzertierte Aktion von Stadt und Umlandgemeinden an. „Gemeinsam ist vielleicht beim Kreis oder Land mehr zu erreichen, als wenn jeder das allein versucht“, meinte er.

Ein weiteres Thema war der Rantzauer See. Dazu konnte Saß – der sich seit vielen Jahren um das Gewässer kümmert – umfangreich Auskunft geben. „So gute Wasserqualität haben wir im See noch nie gehabt. Ich bin allerdings jeden Tag vor Ort und vertreibe mit einem Boot die etwa 200 Gänse, die sich dort aufhalten“, berichtete er. Für das Schwanenpaar seien es zu viele. Saß hatte es einst angesiedelt, um die Kanadagänse zu vertreiben – was eine Zeitlang auch funktionierte, mittlerweile jedoch nicht mehr. „Wenn ich sie nicht vertreiben würde, hätten wir hier in kurzer Zeit 1000 Kanadagänse“, vermutete er. Durch den Kot der Gänse entstehen Nährstoffe auf dem Grund des Sees, was wiederum zum Wachstum von Pflanzen führt, die Sauerstoff produzieren und so für sauberes Wasser sorgen. Im vergangenen Jahr seien in Barmstedt 36 Gänse geschossen worden, um das ökologische Gleichgewicht herzustellen, sagte Saß. Die Tiere vermehrten sich jedoch extrem stark: Derzeit seien acht Paare im Bereich des Sees dabei, Nachwuchs großzuziehen.

Zusätzlich zur Vertreibung der Gänse habe er den Wasserzufluss aus der Krückau gesperrt und Frischwasser in den See eingeleitet, sagte Saß. Alle Maßnahmen zusammen seien der Grund für die gute Wasserqualität des Sees, ist er überzeugt. So habe es etwa in diesem Jahr keine Blaualgen gegeben.