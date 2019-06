Polizei sucht Zeugen : Fahrerflucht am Rantzauer See

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat vor dem Barmstedter Hallenbad einen geparkten Ford angefahren.

von Elisabeth Meyer

28. Juni 2019, 12:45 Uhr

Barmstedt | Die Polizei in Barmstedt sucht Zeugen einer Fahrerflucht, die sich bereits am Dienstag, 25. Juni, am Rantzauer See ereignet hat. Wie Polizeisprecher Dirk Scheele am Freitag mitteilte, habe ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz vor dem Hallenbad in der Seestraße einen geparkten Ford angefahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt.

Schaden im vierstelligen Bereich

Die Geschädigte, eine 78-jährige Bad Bramstedterin, habe ihren silberfarbenen Ford um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt, berichtete Scheele. Als sie gegen 17 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie, dass ihr Auto im linken Heckbereich beschädigt war. „Der Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort“, sagte Scheele. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro.

Die Beamten in Barmstedt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen des Unfalls. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise auf den Unfallverursachder geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04123) 68 40 80 zu melden.

