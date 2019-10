„Expedition Mond“: Nagelritz singt Ringelnatz

Avatar_shz von shz.de

16. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | Die nächste Pfiff-Veranstaltung steht vor der Tür: Für Freitag, 25. Oktober, hat der Barmstedter Kulturverein den Sänger Dirk Langer alias Nagelritz ins Humburg-Haus, Chemnitzstraße 10, eingeladen. Um 20 Uhr beginnt der Auftritt des singenden und musizierenden Seemanns mit seinem neuen Programm „Expedition Mond“ mit einer gehörigen Portion Comedy.

Und das erwartet die Zuschauer: „An Land wirst du nie ein Seemann“, sagt Hinnerk, Nagelritz’ bester Freund, mit dem er schon mehr als zwei Jahrzehnte unterwegs ist. Seine Heimat Gelsenkirchen hat er schon früh verlassen, um zur See zu fahren – und ohne Hinnerk hätte er das wohl nie geschafft. Nicht nur mit Seekrankheit, Heimweh und Sehnsucht nach Mutti fertig zu werden, hat er von Hinnerk gelernt, sondern auch, wie man mit Frauen umgehen muss. Die Frauen, die man so in den Häfen trifft und besonders die Blonden, die es stürmisch mögen. Und wie man Schifferklavier spielt und warum man trinkt. Eigentlich schmeckt das Zeug abscheulich, aber: „Wer singt, muss auch trinken und Tränen verwässern den Schnaps“, sagt Hinnerk. Und damit beginnt dann auch die Hommage an die Seefahrer aller Länder und in allen Ländern.

Die sehnsüchtigen bis frivolen Liedtexte, die Langer alias Nagelritz zum Besten geben wird, stammen von Joachim Ringelnatz (1883-1934), dessen bekannteste Figur Kuttel Daddeldu sein dürfte. Vertont und begleitet auf dem maritim verstimmten Schifferklavier und mit rumverwöhnter Stimme werden sie von Nagelritz vorgetragen.

Die Karten kosten 15 Euro im Vorverkauf über die Pfiff-Homepage, an der Abendkasse werden 17 Euro fällig. >

www.pfiff-ig.de