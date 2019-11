Barmstedter Unternehmer tauschen sich über Betriebsübergabe und Neugründungen aus

Avatar_shz von shz.de

17. November 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | Auch die zweite Auflage der Barmstedter Unternehmensrunde am Donnerstagabend ist bei den Selbstständigen aus Barmstedt und Umgebung auf reges Interesse gestoßen. Als Themen standen Nachfolge und Start in die Selbstständigkeit auf dem Programm. Zum ersten Mal dabei war Arne Dencker, der in Barmstedt einen Sanitärfachbetrieb führt. „Unternehmensnachfolge ist noch nicht unser Thema, aber Auszubildende finden ist ein Thema, das uns angeht. Wir hatten die letzten Jahre Glück, aber es wird immer schwieriger“, sagte er. Seine Firma bestehe seit 1972, „da hat sich ein großer Kundenstamm aufgebaut. Barmstedt ist für uns außerdem ein guter Standort. Wir fahren zu unseren Kunden bis nach Hamburg, und beide Autobahnen liegen dicht bei“, so Dencker.

Wie eine Firmenübergabe gehen kann, beschrieb Mike Steinhauer, Mit-Geschäftsführer des hiesigen Pflegedienstleisters MHP, aus eigenem Erleben. „Eine Übergabe dauert in der Regel zwei Jahre. Wir haben für die Übernahme des Betriebs meiner Mutter zehn Jahre angesetzt.“ Gerade die Übergangsphase berge viele unvorhersehbare Probleme. „Bei uns hat das zu einer klaren Aufgabenteilung geführt“, berichtete Steinhauer. Einen anderen Weg geht Rolf Sellhorn, der in Barmstedt eine Tischlerei betreibt. „Innerhalb der Familie ist an sich gut, aber nicht in jedem Fall eine Lösung. Ich habe einen jungen Mitarbeiter animiert, den Meister zu machen, und ihn dabei unterstützt. Jetzt kann ich ihm langsam Verantwortung übertragen und mich Stück für Stück zurückziehen.“ Die Unternehmensrunde finde er sehr gut, sagte Sellhorn. „Ich finde es toll, dass die jungen Kräfte sich im Handels- und Gewerbeverein (HGB) engagieren und auch etwas für andere machen.“

Die Organisatoren des Treffens, Marcel Holz vom Stadtmarketing und Mike Steinhauer und Fynn Dohrn vom HGB, hatten auch Barmstedts neue Wirtschaftsförderin Natascha Gerlspeck eingeladen. Sie freute sich über das Café Begegnung, das am Donnerstag in der Innenstadt eröffnet wurde (wir berichteten). „Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie jemand herausfinden kann, ob er mit seinem Sortiment ankommt“, sagte Gerlspeck. Dafür müsse allerdings die Ladenmiete günstig sein und der Mietvertrag eine kurze Laufzeit haben. „So können wir innovative Geschäfte in die Innenstadt holen“, so Gerlspeck. „Aber der Branchen-Mix muss stimmen. Einen dritten Buchladen brauchen wir nicht.“ Sie stehe für Interessierte gern als Ansprechpartnerin bereit. „Ich weiß, wo Neugründer Kredite bekommen können und wie man einen Business-Plan schreibt.“

Als zweiter Gast war Burkhard Stratmann vom Kreis Pinneberg angereist. Er stellte die Online-Praktikumsbörse Westküste vor. „Der Praktikant von heute kann der Chef in zwölf Jahren sein. Wenn ein Praktikum gut läuft, mündet es zu 80 Prozent in einer Zusage für einen Ausbildungsplatz“, erklärte er. Den Selbstständigen riet er: „Es gibt zwei Währungen für die Zukunft: Kreativität und Aufmerksamkeit. Ein gutes soziales Engagement bindet Mitarbeiter und macht interessant für Bewerbungen.“