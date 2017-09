„Es wird eine gute Pilz-Saison“

vergrößern 1 von 3 Foto: Meyer/Hartung 1 von 3

„Schleswig-Holstein ist nicht unbedingt ein Pilzland“, sagt Ingo Hartung – „aber Sommer-Steinpilze konnte man in diesem Jahr unter Hainbuchen selbst mitten in Barmstedt finden.“ Der 61-Jährige muss es wissen: Er ist Sachverständiger für Mykologie (Pilzkunde) und geht seiner Leidenschaft seit kurzem in Barmstedt nach. Im Juli ist er zu seiner Lebensgefährtin nach Barmstedt gezogen, vorher hatte er 20 Jahre lang in Bargteheide kommt. Ursprünglich stammt Hartung aus Thüringen. Er habe sich schon immer für Natur interessiert und schon als Kind zum ersten Mal Pilze gesammelt, erzählt er. „In Ostdeutschland war und ist das Pilzesammeln sehr verbreitet“, sagt er. Jeder Apotheker sei Pilz-Sachverständiger gewesen und habe sich die Funde angeschaut. „Mir ist nie was passiert“, sagt Hartung.

Wer unsicher sei, sollte aber nicht ohne fachkundige Begleitung sammeln, warnt er. Und wenn doch, die Pilze auf jeden Fall hinterher von einem Fachmann begutachten lassen. „Was dabei gar nicht geht, sind telefonische Beratungen. Und auch Fotos reichen zur genauen Bestimmung nicht aus“, betont er – dafür sähen sich viele Sorten zu ähnlich. „Man kann zum Beispiel leicht die essbaren Steinpilze mit den giftigen Gallenröhrlingen verwechseln.“

Dass der Verzehr eines giftigen Pilzes sofort zum Tode führe, sei allerdings ein Märchen, sagt Hartung. „Tödliche Pilzvergiftungen äußern sich erst nach zwei, drei Wochen, weil die Leber und die Niere aufgelöst werden.“ Weniger schlimme Vergiftungserscheinungen seien Durchfall, Erbrechen und Schweißausbrüche. Auch mit einem anderen Vorurteil räumt Hartung auf: Der Verzehr eines Fliegenpilzes sei nicht tödlich. „Er löst nur Halluzinationen aus.“ Bundesweit gebe es im Durchschnitt jährlich etwa 2000 Fälle von Pilzvergiftungen, von denen etwa 20 Prozent – also 400 – tödlich endeten, so Hartung (siehe dazu Info-Kasten).

Hauptsaison für die Pilz-Ernte sei der Herbst, sagt der Barmstedter – das sei bekannt. Was viele aber nicht wüssten: „Manche Sorten kann auch im Herbst und im Winter sammeln, zum Beispiel den Austernseitling und den Sandfußrübling.“ In diesem Jahr sei wegen des verregneten Sommers eine gute Pilzernte zu erwarten: „Die Feuchtigkeit ist noch im Boden.“ Seine Ausbeute trocknet Hartung meist auf einem Stück Gaze, das er über einen Holzrahmen gespannt hat. „Das ist effektiver als im Ofen.“ Getrocknete Pilze hielten sich länger als eingefrorene, „und ihr Aroma ist besser“, meint der Experte, der sie am liebsten zu Suppe oder im Gulasch verarbeitet. Wichtig: „Man sollte zu wild gepflückten Pilzen keinen Alkohol trinken“, mahnt er.



„In Schleswig-Holstein sind alle unbelastet“

Entwarnung kann Hartung bei einem anderen Aspekt geben: Sorgen vor radioaktiv belasteten Pilzen müsse man sich in Schleswig-Holstein nicht machen, sagt er. Zusammen mit dem Bundesamt für Strahlenschutz habe er in mehreren Regionen die Strahlenbelastung der Pilze gemessen. Ergebnis: „Sie sind alle unbelastet.“ Der radioaktive Niederschlag nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl am 26. April 1986 habe vor allem Österreich, Bayern und das Vogtland getroffen, weiß Hartung, der sich seit etwa zehn Jahren intensiv mit dem damaligen Störfall befasst. Grundsätzlich seien Pilze sehr gesund, sagt er. „Sie helfen etwa gegen Bluthochdruck und bei Kreislaufbeschwerden, manche auch bei Magenverstimmungen.“

Pilze sind aber „nur“ sein Hobby: Gelernt hat Hartung – der eine Tochter hat – Fahrdienstleiter bei der Bahn. Später machte er sich als Zoohändler selbstständig, und seit 20 Jahren ist er bei einer Mietwagenfirma angestellt. In seiner Freizeit gibt er an drei Volkshochschulen Pilz-Seminare. „Die sind auf zwei Jahre ausgebucht“, sagt er. Wer davon unabhängig Interesse an einer Exkursion hat, kann ihn telefonisch unter (0 41 23) 77 55 erreichen.

von Elisabeth Meyer

erstellt am 02.Sep.2017 | 16:00 Uhr