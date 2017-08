Barmstedt : Erweitertes Sicherheitskonzept für den Stoppelmarkt

vergrößern 1 von 4 Foto: hpe 1 von 4





„Wir lassen uns die Laune durch das Wetter nicht verderben“, betonte sie angesichts des leichten Regens. Das Wetter sei noch nicht ganz optimal, sagte auch Veranstalter Michael Sonnenberg. Beide wünschten den Besuchern vier tolle Tage und wiesen zudem auf die zahlreichen Neuerungen in diesem Jahr hin.

Größte Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sind die zweite Bühne in der Reichenstraße sowie der neue Standort des Autoscooters, der dieses Jahr auf dem alten Rewe-Parkplatz steht und näher ans Zentrum heran gerückt ist. Ins Auge fällt auch das neue Sicherheitskonzept, an dem Polizei, Stadt Feuerwehr und Rettungsdienste zur Absicherung der Stoppelmarkt-Meile gearbeitet haben. Wo in den vergangenen Jahren nur rot-weiße Absperrungen standen, sind gestern Morgen mehr als 32 sogenannte Big Bags platziert worden, die jeweils etwa 1,5 Tonnen Sand enthalten. Zwölf Polizisten – einige davon mit Maschinenpistolen ausgerüstet – kontrollieren die Zugänge zum Markt und laufen in Teams Streife. Die Absicherungen seien keine Reaktion auf das Attentat von Barcelona am Donnerstagabend, betonte Sascha Schmidt, Stationsleiter der Barmstedter Polizei. Sie hingen stattdessen mit der abstrakten Gefährdungslage in Deutschland zusammen – vor allem seit dem Berlin-Attentat im Dezember vergangenen Jahres.

Für Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei gibt es Durchlassstellen, damit Hilfskräfte schnell auf die Veranstaltungsmeile gelangen können. Alle anderen Fahrzeuge seien auf der Stoppelmarkt-Meile tabu, so Schmidt. Bei anderen Märkten wie der Holstenköste in Neumünster sei die Absperrung bereits Gang und Gebe, unterstrich Veranstalter Michael Sonnenberg. „Für mich ist das eine normale Maßnahme.“

Heute geht der Stoppelmarkt um 14 Uhr weiter.

von Christian Uthoff

erstellt am 20.Aug.2017 | 14:30 Uhr