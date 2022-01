Fußball-Testspiele : Erste Partie in 2022: SSV Rantzau verliert – Bezirksligisten gewinnen

Während die Barmstedter Landesliga-Kicker dem TuS Berne am Sonntag (16. Januar) mit 3:4 unterliegen, gewinnen der Heidgrabener SV (2:0 beim 1. FC Quickborn) und der SV Hörnerkirchen (3:0 bei Holsatia im Elmshorner MTV).

von Johannes Speckner

17. Januar 2022, 16:56 Uhr

Während die Barmstedter Landesliga-Kicker dem TuS Berne am Sonntag (16. Januar) mit 3:4 unterliegen, gewinnen der Heidgrabener SV (2:0 beim 1. FC Quickborn) und der SV Hörnerkirchen (3:0 bei Holsatia im Elmshorner MTV).

„Herzlichen Glückwunsch, Benni!“ Dass er seinem Trainerkollegen Benjamin Kroll am Sonntag (16. Januar) zum Sieg gratulieren musste, fiel Marcus Fürstenberg, Coach der Landesliga-Fußballer des SSV Rantzau, aus doppeltem Grund leicht. „Einerseits hat er einst beim Bramfelder SV sowie bei TuRa Harksheide unter mir gespielt – und andererseits war es ja nur ein Testspiel“, nahm Fürstenberg die 3:4 (0:1)-Niederlage gegen den TuS Berne (Landesliga 3) gelassen.

In der Schlussphase haben wir ein paar Geschenke verteilt – aber für den TuS Bene war es auch schon das dritte Testspiel des Jahres Marcus Fürstenberg, Trainer SSV Rantzau

An der Düsterlohe hätten seine Schützlinge „in beiden Halbzeiten richtig gut begonnen, dann aber auch stark nachgelassen“, urteilte Fürstenberg. Versäumten es die Barmstedter im ersten Durchgang noch, sich zu belohnen, drehten sie nach der Pause den 0:1-Rückstand zu einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung. Tim-Gerrit Adam (47./67.) und Lennart Keßner (62.) trafen dabei. „In der Schlussphase haben wir ein paar Geschenke verteilt – aber für die Berner war es auch schon das dritte Testspiel des Jahres“, gab Fürstenberg zu bedenken.

Schümann bereitet vor und trifft

Wie die Rantzauer, so absolvierten auch die Bezirksliga-Kicker des Heidgrabener SV am Freitagabend (14. Januar) ihren ersten Test in 2022, den sie beim 1. FC Quickborn aus der Parallelstaffel 4 mit 2:0 gewannen. „Es hat Spaß gemacht, mal wieder ein Fußballspiel zu erleben“, sagte HSV-Trainer Ove Hinrichsen, der sich mit FCQ-Coach Jan Ketelsen angesichts personeller Engpässe hüben wie drüben auf eine verkürzte Spielzeit von dreimal 25 Minuten einigte. Philippe Schümann leitete per Freistoß erst ein Eigentor des Quickborners Sebastian Göpfert ein (6.), ehe er selbst zum Endstand erhöhte (63.). Hinrichsen war „zufrieden mit der Leistung“ und gewährte seinen Schützlingen ein freies Wochenende.

„Höki“ siegt trotz strapaziösem Trainingslager

Dagegen schufteten die Akteure des SV Hörnerkirchen in einem Trainingslager auf dem heimischen Sportplatz für den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Am späten Sonntagnachmittag gewannen sie dann noch ein Testspiel bei Holsatia im Elmshorner MTV (Kreisliga 1) mit 3:0. Tom Wickhorst (4.), Lukas Fuhlendorf (38.) und Dennis Eichentopf (44.) trafen dabei; Holsatias Hendrik Homburg sah die Gelb-Rote Karte (60.).

Pokal-Nachholspiel am 23. Januar?

Ob aller guten Dinge vier sind? Nach drei Absagen im November und Dezember 2021 aufgrund der Unbespielbarkeit des Grandplatzes an der Wichmannstraße in Hamburg-Bahrenfeld soll nun am Sonntag (23. Januar) das Lotto-Pokal-Achtelfinale des Heidgrabener SV beim FC Hamburger Berg (A-Kreisklasse 8) nachgeholt werden. Die Rantzauer erwarten bereits einen Tag zuvor zum nächsten Test den Bezirksligisten Hetlinger MTV. Dann möchte Fürstenberg möglichst keine Glückwünsche überbringen müssen – obwohl HMTV-Trainer Burak Bayram einst auch in Harksheide unter seiner Regie kickte.