Premiere in Lutzhorn : Erste Kutschenführerscheine abgenommen

Lutzhorn | Die doppelte Leine wird zwischen Mittel- und Ringfinger der linken Hand gehalten, die Hand steht senkrecht. Wenn man die Hand jetzt dreht, sackt eins der Gewichte tiefer, das andere steigt ein Stückchen. Jedenfalls beim Fahrsimulator; auf der Kutsche würde das Pferd jetzt über die Leinen die Anweisung erhalten, in die Kurve zu gehen.

Bevor es auf den Kutschbock geht, üben angehende Fahrer mit dem Simulator, „damit man nicht am armen Pferd zerrt“, erklärt Ann-Katrin Jasper. Sie ist Fahrlehrerin fürs Kutschefahren. Gleich neun ihrer Schüler haben in Lutzhorn am Sonntag die erste Prüfung für den Kutschenführerschein in Schleswig-Holstein bestanden. Hinter ihnen liegen knapp 300 Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis, insgesamt rund acht Wochen Lernen und Üben.

„Wir sind eigentlich Westernreiter“, erklärt Marina Schrader. Gemeinsam mit ihrem Mann Stephan betreibt sie in Lutzhorn einen Reithof. Dort hat sie Ann-Katrin Jasper als Pferdewirtin angestellt, und damit öffneten sich den Westernreitern neue Perspektiven im Pferdesport. Denn Jasper fährt mit ihrem Ponygespann Turniere und unterrichtet das Fahren. „Wir haben es einfach mal ausprobiert“, erzählt Schrader: „Es hat sich dann so ergeben“.

Entspannt durchs Gelände fahren

Ergeben hat sich, dass Pferd „Lazy“ zum Kutschpferd ausgebildet wurde, Schraders kauften eine Kutsche. Ein paar Einsteller – Pferdebesitzer, die ihre Tiere in Pension bei Schrader unterstellen – und ein paar Externe machten mit und damit war der Kurs komplett. „Wir haben ein Shetti“, also ein Shetlandpony, berichtet Mirja Busch aus Elmshorn. Geritten wurde das kleine Tier nie, aber vor der Kutsche besteht jetzt die Möglichkeit, es sportlich zu bewegen: „Man kann was mit dem Pony machen“, das gefällt der jungen Elmshornerin. Entspannt durchs Gelände fahren oder auch bei Turnieren antreten.

Einen Führerschein braucht man dafür eigentlich nicht; sinnvoll ist es natürlich allemal, sich auszukennen, bevor man mit Pferd und Wagen in den Straßenverkehr starten. Trainerin Jasper weist außerdem darauf hin, dass bei einem Unfall ein Sachkundenachweis hilft, um zu belegen, dass man als Fahrer vorgebeugt hat, indem man sich Wissen angeeignet hat und nicht grob fahrlässig einfach losgefahren ist.

Das haben die Neun in Lutzhorn jetzt schriftlich mit dem Kutschenführerschein A für Privatpersonen. „Auf einer Straße umdrehen“, das ist für Stephan Schrader beim Gespannfahren besonders schwierig. Mit dem Auto wendet man in drei Zügen; aber rückwärts rangieren ist mit einer Kutsche schwierig, also gilt es, einen engen Bogen zu fahren. Im Geschirr kann sich das Pferd allerdings nicht biegen, muss also mit Seitwärtsschritten den Wagen um die enge Kurve bugsieren.

Vieles ist so wie beim Autofahren

Im Prinzip ist beim Fahrenlernen vieles ähnlich – im Auto wie auf der Kutsche. „Die Griffe, Tricks und Kniffe müssen in Fleisch und Blut übergehen“, sagt Trainer Lars Lorenzen, das gilt fürs Bedienen der Kupplung genauso wie fürs Führen der Leinen. Anfahren am Hang wird bei beiden Fahrzeugen geübt.

So gemütlich das Fahren auch aussieht: „Man muss schnell reagieren, wenn das Pferd sich erschreckt und losrennen will“, stellt Ann-Katrin Jasper klar. Und: Man darf nicht allein fahren. Im Alltag ist der Beifahrer da, um bei Bedarf absteigen und etwas richten oder zu den Pferden gehen zu können; der Fahrer darf ja die Leinen nicht aus der Hand legen, dann wäre das Pferd auf sich allein gestellt. Beim Turniersport hilft der Beifahrer außerdem dabei, schnell um enge Kurven zu kommen, indem er sein Gewicht verlagert.

„Es ist unheimlich wichtig, dass man das von der Pike auf lernt“, findet Stallbesitzerin Marina Schrader. Die Westernreiterin hat Feuer gefangen fürs Fahren: „Man könnte auch in den Fahrsport gehen.“ Da gibt es auch noch ganz viele Abzeichen und Kurse zu absolvieren. „Wenn es einen packt“, sinniert sie.



von Jann Roolfs

erstellt am 22.Aug.2017 | 16:00 Uhr