Ernte wie zu Opas Zeiten

In den vergangenen Wochen waren Tage ohne Regen Seltenheit. Doch der ehemalige Landwirt Peter Schuster und seine Helfer vom Lanz-Bulldog-Club Holstein (LBCH) ließen sich nicht beirren. Sie trafen sich kürzlich zu einer historischen Weizenernte.

Nach einigen technischen Schwierigkeiten, die aber verhältnismäßig rasch behoben werden konnten, begann die Erntearbeit, bei der ausschließlich alte Technik zum Einsatz kam. Hinter dem Lenkrad seines MAN-Treckers saß Schuster, der einen Selbstbinder der Firma McCormick, das eigentliche Erntegerät, hinter sich herzog. Er schneidet das Getreide ab und bindet es zu Garben. Jeweils sechs Garben wurden dann zum Trocknen zu einer Hocke aufgestellt. Das getrocknete Getreide wird später in einer Scheune des Lanz-Bulldog-Clubs in Brokstedt gelagert, um es bei verschiedenen Vorführungen einzusetzen.

„Die Qualität des Weizens würde ich als gut bezeichnen“, erklärte Reinhard Kühl aus Groß Offenseth-Aspern. „Insgesamt haben wir etwa einen Fuder, das sind 320 Garben, geerntet.“ Bei dieser Art der Weizenernte gingen aber auch viele Körner verloren, wie ein Blick auf den Gehweg belegte. Das komme bei modernen Erntemaschinen nicht mehr vor, sagte Kühl.



Motorengeräusch wie Musik in den Ohren

„Die Landwirtschaft hat sich in den vergangenen 100 Jahren entscheidend verändert. Traktor und teilweise hochkomplizierte und effektiv arbeitende Maschinen haben das Pferdegespann abgelöst: Mit diesem idyllischen Bild ist es vorbei“, stellt Schuster fest. „Ich möchte jungen Menschen zeigen, wie die alte Technik funktioniert und wie man früher die Ernte eingebracht hat.“ Für Schuster klingt das Motorengeräusch seines MAN wie Musik in den Ohren: Am liebsten würde er gar nicht mehr von seinem Trecker absteigen.

Das deutsche Unternehmen MAN, das auch den Schusterschen Trecker produziert hat, ist eines der größten Fahrzeug- und Maschinenbauunternehmen in Europa mit Sitz in München. Gemeinsam mit Rudolf Diesel entwickelte MAN den ersten Dieselmotor der Welt in Augsburg (1894-1897). Die beiden namensgebenden Maschinenfabriken in Augsburg und Nürnberg entstanden in den Jahren 1840 und 1841 und fusionierten 1898 zur Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg. Nach dem Krieg baute MAN einen der ersten Allrad-Traktoren, den AS 325. Im Jahr 1963 wurde die Produktion der heute sehr begehrten Traktoren eingestellt. MAN-Traktoren sind zu einem beliebten Sammlergut geworden.

Die McCormick Harvesting Machine Company war ein US-amerikanischer Landmaschinenhersteller. Das Unternehmen wurde 1884 in Baltimore, Maryland, gegründet und bestand bis 1902. 1831 baute der 22-jährige Cyrus McCormick nach Konstruktionsplänen seines Vaters einen selbstentwickelten Getreide-Garben-Mäher (Reaper), einen Vorläufer der Getreide-Binder. 1855 breitete sich McCormick auf den europäischen Markt aus und begann in England mit der Produktion seines Getreidemähers. Die erste deutsche Niederlassung wurde 1900 in Berlin unter der Leitung von J.A. Hutmacher gegründet.

Der LBCH ist einer der ältesten Oldtimerclubs in Deutschland, weshalb seine Mitglieder weit verstreut wohnen und sich nicht ohne Weiteres besuchen können. In den Anfängen ging es darum, Quellen für technische Informationen und Ersatzteile zu finden und gemeinsam zu nutzen. Später präsentierte der Club die vor der Verschrottung geretteten und wieder instandgesetzten Maschinen auch öffentlich, um für ihr Hobby zu werben.



