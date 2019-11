Hintergrund : Erneuerbare-Energien-Umlage

Avatar_shz von Tobias Thieme

28. November 2019, 14:35 Uhr

Mit der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird der Ausbau der erneuerbaren Energie finanziert. Betreiber von Produktionsanlagen wie Photovoltaik, Windkraft oder Biogas, die Strom in das Netz der öffentlichen Versorgung einspeisen, erhalten dafür eine festgelegte Vergütung. Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) verkaufen den eingespeisten Strom an der Strombörse, wo die erzielten Preise in vielen Fällen unter den gesetzlich festgelegten Vergütungssätzen liegen. Der Differenzbetrag wird den ÜNB über die EEG-Umlage erstattet.