Er darf öffnen – aber es lohnt nicht

Matthias Grütz verschiebt die bevorstehenden Künstlerauftritte in der Barmsteder Kulturschusterei in den Herbst

10. Mai 2020, 13:28 Uhr

BARMSTEDT | Der zweite Corona-Lockerungsschritt der schleswig-holsteinischen Landesregierung macht es möglich: Veranstaltungen „mit Sitzcharakter“ mit bis zu 50 Personen sind unter Auflagen und Vorlage von Hygienekonzepten gestattet. In der Barmstedter Kulturschusterei macht die Umsetzung dieser neuen Maßnahmen für Betreiber Matthias Grütz aktuell jedoch wenig Sinn. „Mit den Abstandsregeln ist es gar nicht möglich, dass ich hier 50 Leute unterbringen kann – wenn überhaupt, dann maximal zehn, und das ist hier nicht zielführend“, erläutert er im Gespräch mit unserer Zeitung. Da er im Juni ohnehin in die Sommerpause gegangen wäre, zieht er die nun vor: „Der Betrieb ruht ja bereits seit dem 14. April – und das wird nun auch erstmal bis zum 31. August so bleiben.“

Doch nicht nur auf Seiten des Veranstalters herrscht Skepsis: „Man muss realistisch sein. Es ist schwer, einen Künstler zu finden, der vor einem Zehn-Mann-Publikum spielt.“ Hinzu kämen dann noch die Kosten für Desinfektionsmittel, Plexiglasschutz, Strom und weiteren Nebenkosten, die an sich „kein Problem“ wären, jedoch kaum lohnenswert erschienen. Grütz begründet: „Summa summarum macht dieser Aufwand für so wenig Leute einfach keinen Sinn. Deshalb habe ich in Absprache mit den Künstlern die bis Ende August geplanten Vorstellungen in den Herbst verlegt.“ Für den Betreiber ein Wermutstropfen, war die Kulturschusterei doch auf dem besten Weg, sich selbst zu finanzieren. „Wir waren dabei, dass man selbst kein Geld mehr reinstecken musste“, sagt Grütz. „Aber Meckern bringt nichts. Ich habe mir diesen Beruf schließlich ausgesucht und werde meiner Leidenschaft auch weiterhin nachgehen. Wir alle hoffen, dass es im September wieder einigermaßen normal weitergeht.“

Dass dem Kultursektor in Barmstedt demnächst die Lichter ausgeknipst werden, glaubt Grütz nicht. Er verweist dabei auf die große Solidarität in der Stadt: „Wenn man sieht, wie viele Retter-Brillen oder Retter-T-Shirtsbislang verkauft wurden und wie viel Geld die Leute gespendet haben, dann bin ich zuversichtlich.“ Man merke, fasst er zusammen, dass den Barmstedern „der Erhalt ihrer Kultur am Herzen liegt“. Selbst der Ticketvertreiber der Kulturschusterei, Leo-Ticket, habe Grütz einen „unfassbar großen Solidaritätsbeweis geliefert“, indem ihm angeboten wurde, einen Vorschuss zu erhalten. „Die waren super fair, aber ich habe dankend abgelehnt.

Auf der Internetseite der Kulturschusterei gibt es nun die Gelegenheit, ein „Retter-Ticket“ zu erwerben. Dabei so Grütz, gehe fast der gesamte Betrag an die Kulturschaffenden. Auf System- und Ticketgebühren werde verzichtet. Einen Appell richtet Grütz an seine Gäste und auch an die Künstler, die er zu Standhaftigekeit auffordert:„Ich hoffe, dass wir alle gestärkt und gesund aus dieser Krise hervorgehen. Ohren steif halten ist momentan das höchste Gebot.“

