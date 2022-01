Vorstoß der Kirchen : Elmshorn errichtet auf Friedhof einen Gedenkstein für die Corona-Opfer

Ein Ort zum Trauern wird geschaffen. Da die Pandemie noch nicht beendet ist, soll der Gedenkstein frühestens 2023 aufgestellt werden.

17. Januar 2022, 07:00 Uhr

Die Corona-Pandemie: Zurzeit sterben in Deutschland täglich Menschen mit oder an dem Virus. Viele Infizierte ringen auf den Intensivstationen mit dem Tod. Die Stadt Elmshorn wird auf dem städtischen Friedhof in der Nachbargemeinde Kölln-Reisiek einen Gedenkstein aufstellen. Das hatte der Kulturausschuss schon im vergangenen Jahr entschieden. Elmshorn ist nicht die erste Stadt, die in Schleswig-Holstein diesen Weg beschreitet. Im vergangenen Jahr hatte beispielsweise die Stadt Flensburg einen Gedenkbaum auf dem Friedhof Friedenshügel gepflanzt.

Zwei Jahre Pandemie: Kreisweit sind bisher 420 Corona-Opfer zu beklagen. In Elmshorn, der größten Stadt im Kreis Pinneberg, sind bisher 60 Menschen an beziehungsweise mit dem Virus gestorben. 3868 haben sich bisher (Stand: 14. Januar 2022) mit Corona infiziert. In Elmshorn soll ein gemeinsamer Ort der Trauer geschaffen werden. Die Idee für einen Gedenkstein kommt von den Kirchen und wurde dann von der SPD aufgegriffen. „Zum Gedenken an die Opfer der Coronapandemie. Die Stadt Elmshorn“ soll auf dem Stein stehen. Die Kosten liegen bei zirka 3000 Euro.

Ursprünglich sollte der Stein bereits 2022 aufgestellt werden. Eine Einweihung war für den 16. März anvisiert, wenn sich der erste Lockdown zum zweiten Mal jährt. Doch diese Überlegungen wurden am Ende der Diskussion wieder verworfen, da die Pandemie noch nicht zu Ende sei. Am Freitag (14. Januar) hat das Robert-Koch-Institut mit mehr 92.000 Infizierten einen neuen Höchstwert verkündet. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf den Rekordwert von 470,6. In Deutschland waren an einem einzigen Tag 286 Todesopfer zu beklagen.

Die Verantwortlichen in Elmshorn sind davon überzeugt, dass ein Gedenkstein eher eine Wirkung habe, wenn sich die Corona-Lage entspannt habe. Der Stein soll nun frühestens im Jahr 2023 auf dem Friedhof errichtet werden.