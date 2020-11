Selbstanzeige : Elmshorn: Barmstedter tritt Hund und stellt sich – Halterin gesucht

Die Tat ereigenete sich bereits am 9. November an der Berliner Straße in Elmshorn.

von Michael Bunk

17. November 2020, 16:45 Uhr

Elmshorn/Barmstedt | Das passiert auch nicht alle Tage: Die Polizei hat einen Täter, aber kein Opfer. Genau genommen suchen die Ordnungshüter die Halterin von zwei kleinen weißen Hunden. Eines der beiden Tiere hatte der geständige Mann aus Barmstedt nach seinen Angaben am Montag (9. November) gegen 10.40 Uhr in Elmshorn an der Berliner Straße getreten.

Polizei bittet um Hinweise

Der Hund hätte dabei aufgejault vor Schmerzen. Mittlerweile hat der Mann sich aus Reue bei der Polizeistation Barmstedt gemeldet. Allein, es findet sich kein entsprechender Vorgang in den Akten. Die Polizei sucht nun die Halterin der beiden Hunde oder mögliche Zeugen des Vorfalls. Diese mögen sich unter Telefon (0 41 23) 68 40 80 melden.