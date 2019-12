Immer noch zu viel Mangan : Ellerhooper dürfen ihr Wasser weiterhin nicht trinken

Um Fragen zu beantworten, lädt die Wassergenossenschaft nun zu zwei Info-Terminen in Ellerhoop ein.

Avatar_shz von Bastian Fröhlig

16. Dezember 2019, 16:15 Uhr

Ellerhoop | Keine Entwarnung für Ellerhoop: Der Mangangehalt am betroffenen Förderbrunnen liegt laut der örtlichen Wassergenossenschaft unverändert bei etwa 1,6 Milligramm pro Liter. Das bedeutet: Das Nutzungsverbot für Leitungswasser bleibt weiterhin bestehen. Das teilte die Wassergenossenschaft am Samstag (14. Dezember) auf ihrer Homepage mit. Das Wasser darf seit Ende November nicht getrunken oder zum Kochen genutzt werden.

Seit vergangener Woche werde rund um die Uhr gespült, so die Genossenschaft weiter. Das intensive Spülen des reparierten Brunnens habe dabei eine Verbesserung ergeben. „Falls sich diese positive Entwicklung nächste Woche fortsetzt, könnten wir eine dauerhafte Keimfreiheit erreichen und den Brunnen wieder ans Netz anschließen“, heißt es in einer Mitteilung der Wasser-Genossenschaft. Dafür werde das Wasser weiterhin regelmäßig überprüft.

Die Wasser-Genossenschaft stellt sich zudem in dieser Woche an zwei Tagen den Fragen der Bürger und Kunden. Für Donnerstag, 19. Dezember, sind Interessierte zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Sie findet von 18.30 bis 20 Uhr im Gasthof zur Linde, Barmstedter Straße 23 in Ellerhoop, statt.

Am Freitag, 20.Dezember, gibt es im Gemeindezentrum Ellerhoop, Dorfstraße 5, einen zweiten Informationsabend. Wer vorab oder darüber hinaus Fragen zu den Nutzungseinschränkungen für das von der Wasser-Genossenschaft Ellerhoop gelieferte Leitungswasser habe, könne den Rückrufservice unter der Rufnummer (04120) 68 690 53 nutzen.