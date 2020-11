Ellerhoop: Barmstedter Straße soll Montag fertig werden

AZV Südholstein verstärkt Kanalarbeiten mit weiteren Sperrungen des Thiensener Wegs

von Michael Bunk

13. November 2020, 15:04 Uhr

Ellerhoop | Im Laufe des Montagabends, 16. November, soll die Sanierung der Barmstedter Straße (L 110) in Elmshorn laut Planung des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV) abgeschlossen sein und die wochenlange Vollsperrung aufgehoben werden. Derweil wird der AZV Südholstein seine Kanalarbeiten im Thiensener Weg voraussichtlich ab Mittwoch, 18. November, fortsetzen. Dieser wird laut Mitteilung von AZV-Pressesprecherin Kathrin Eckert für die nächsten vier Wochen wieder voll gesperrt werden. Die Arbeiten hätten zuletzt verschoben werden müssen, weil der LBV zwei Wochen länger als ursprünglich vorgesehen an der L110 beschäftigt gewesen sei.

Nach Abschluss des Kanalbaus wird am Thiensener Weg die Fahrbahn wiederhergestellt. Gearbeitet wird nacheinander an mehreren Stellen: Los geht es südlich der Einmündung Eekbarg, anschließend arbeitet sich die beauftragte Firma vor bis auf Höhe der Einmündung Schmiedskamp. Die Sperrung wandert in nördliche Richtung mit und es gelten jeweils Sackgassenregelungen: Bis zur jeweils aktuellen Lage der Baustelle könne der Thiensener Weg von Süden aus über Eekbarg und von Norden aus über die Barmstedter Straße befahren werden, so Eckert.

In der Feldfurth gibt es gleichzeitig eine weitere Sperrung für die Anbindung der neuen Abwasser-Druckleitung an eine bestehende Leitung. Auch dort sollen die Arbeiten gegen Mitte der kommenden Woche losgehen und rund vier Wochen dauern.

Ebenfalls fertiggestellt werden innerhalb der nächsten vier Wochen die noch fehlenden Asphaltarbeiten in der Missener Straße. Auch hier gilt eine Sperrung mit beidseitigen Sackgassenregelungen.