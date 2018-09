„Elena“ beschert Wehren viel Arbeit

In Barmstedt und im westlichen Umland müssen Feuerwehren zu mehreren Einsätzen ausrücken / Es blieb bei Sachschäden

von Elisabeth Meyer

22. September 2018, 16:00 Uhr

Das Sturmtief „Elena“ hat in Barmstedt und Umgebung gestern für mehrere Feuerwehr- und Polizeieinsätze gesorgt. Der Reigen begann um 11.15 Uhr mit einer Alarmierung für die Polizei: Von einem Bauschutt-Haufen auf einem Grundstück an der Berliner Straße war ein Trapezblech über den Zaun geweht worden und hatte ein parkendes Auto getroffen. „Es wurde aber nur leicht beschädigt“, berichtete ein Beamter. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt jetzt, wieso das Blech sich selbstständig machen konnte.

Ab 11.30 Uhr ging es für die Barmstedter Feuerwehr los. Zunächst mussten die Einsatzkräfte an die Straße Nappenhorn ausrücken – dort war ein Baum umgekippt. Anschließend fuhren die Brandbekämpfer zum Böttcherweg. „Dort war eine Anwohnerin der Ansicht, dass ein Baum gefällt werden sollte, weil er umstürzen könnte“, sagte Einsatzleiter Hans-Otto Fröde. Für die Feuerwehr habe das aber keine Tätigkeit bedeutet. „Das muss ein Fachmann klären.“

Der nächste Einsatz führte die Kameraden an die Brunnenstraße (L 112). Kurz vor der Einmündung des Ahornrings war ein halber Baum auf den Radweg gestürzt. „Wir mussten erstmal gucken, ob da jemand drunter liegt“, sagte Fröde. Doch diese Befürchtung habe sich nicht bestätigt, so dass die Einsatzkräfte die Eiche mit einer Kettensäge zerlegten und vom Radweg räumten. Insgesamt waren neun Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen unterwegs. Gegen 13 Uhr seien alle Einsätze abgearbeitet gewesen, so Fröde.

Der Sturm traf die Barmstedter Region unterschiedlich stark: Im Amt Hörnerkirchen etwa habe die Einsatzleitstelle gar keine Einsätze verzeichnet, wie Lagedienstleiter Stefan Niber mitteilte. „Da helfen sich die Leute vielleicht aber selbst.“ Auch im Bereich Hemdingen/Langeln/Bilsen sei die Feuerwehr nicht alarmiert worden. In Groß Offenseth-Aspern, Seeth-Ekholt, Klein Offenseth-Sparrieshoop und Bokholt-Hanredder dagegen hätten die Brandbekämpfer Bäume von der Straße räumen müssen, die wegen der starken Belaubung umgekippt waren. „Es gab aber nirgends Verletzten“, sagte Niber.