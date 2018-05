Einwohnerzahl wird entscheidender

Neuregelung für die Stimmenkontingente im Amtsausschuss Rantzau

03. Mai 2018, 16:00 Uhr

Das Stimmenkontingenz im Amtsausschuss der Amtsgemeinden Rantzau verändert sich: Ab dem 1. Juni soll die Einwohnerzahl der Gemeinden des Amts Rantzaus stärkere Berücksichtigung im Amtsausschuss bei Abstimmungen und Wahlen finden. Für je angefangene 250 Einwohner erhält die jeweilige Gemeinde eine Stimme. Das verkündete Amtsdirektor Heinz Brandt während der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses im Bilsener Dörpshuus. Zugrunde liegt die Einwohnerzahl, die für die Kommunalwahl am 6. Mai gilt. Die ermittelte Gesamtzahl der Stimmen werde auf den Bürgermeister plus ein eventuelles Mitglied einer Gemeinde verteilt. Ein rechnerischer Überhang gehe vollständig auf den Bürgermeister über. „Die Mitglieder einer Gemeinde können unterschiedlich abstimmen“, so Brandt. Die Stimmen eines Mitglieds dürften jedoch nicht gesplittet werden.

„Die Neuregelung für die Stimmenkontingente gilt nur für Wahlen und Abstimmungen im Amtsausschuss“, betonte Brandt. Nach der neuen Regelung hat Hemdingen als einwohnerstärkste Gemeinde (1635) sieben Stimmen zu vergeben. Der Bürgermeister hat vier Stimmen, ein weiteres Mitglied aus der Gemeinde drei Stimmen. Der Bürgermeister in der einwohnerkleinsten Gemeinde Bullenkuhlen (346) hat zwei Stimmen.