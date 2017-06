Einsätze für die Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Bilsen ist am Donnerstagabend kurz hintereinander zu zwei Einsätzen ausgerückt. Dies berichtete Wehrführer Kay Grabowski. Zunächst fuhren um 19.10 Uhr zwei Fahrzeuge in den Hohenhorster Weg. Dort waren ein Baum und mehrere Äste auf die Straße gestürzt, so dass die Fahrbahn blockiert war. Die Kameraden griffen zur Säge, zerkleinerten das Hindernis und beseitigten das Holz. Kaum eingerückt, piepte der Melder um 19.43 Uhr erneut: Nach starkem Regen lief das Wasser im Kreuzungsbereich Beim Denkmal/Sandfurt nicht mehr ab. Die Wehr rückte erneut mit zwei Fahrzeugen aus. Vor Ort öffneten die Brandschützer das Siel, so dass das Wasser abfließen konnte.

von Ulf Marek

erstellt am 23.Jun.2017 | 13:21 Uhr