Einfach drauflos singen

Chorprojekt „Singen für alle“ in Ellerhoop feiert erfolgreiche Premiere / Fortsetzung ist im Oktober geplant

07. September 2019, 16:00 Uhr

Ellerhoop | Es war eine Premiere am vergangenen Mittwochabend im „Knopf“: Der Musiker und Chorleiter Volker Dymel hatte zum Singen gebeten und die Ellerhooper waren zahlreich gekommen, um das erste „Singen für alle“ mit ihren Stimmen zu einem gelungenen musikalischen Event zu machen.

Zunächst begann der Abend mit einem Geständnis: „Ich bin mächtig aufgeregt. Ich habe so etwas noch nie gemacht und bin selbst gespannt, wie das wird“, sagte der professionelle Chorleiter Dymel.

Andreas Buranis „Ein Hoch auf uns“ war Motivationseinstieg in den Abend. Allerdings: Es bedurfte keiner großartigen Motivierung, um den Chor für alle mit überwiegend Frauenstimmen zum Klingen zu bringen.

Ruby Hagedorn war dafür extra aus Tangstedt angereist Und hat es nicht bereut: „Ich singe gern, finde das toll, mir gefällt das. Und hier ist jeder so begeistert! Es kommt nicht drauf an, wie man singt, Hauptsache mit Inbrunst und mit Lust und mit Freude. Ab und zu hab ich mal innegehalten und zugehört und das klingt richtig gut. Also – mir gefällt das“.

Die Männer waren eindeutig in der Minderheit. Einer von ihnen war Volker Werkmeister aus Tornesch-Ahrenlohe. Auch er fand den Abend richtig gut. „Es macht Spaß. Zu Hause singe ich nur für mich, wenn ich mich an einen Text erinnere. Auch bei der Arbeit, wenn ich mich unbeobachtet fühle. Hier habe ich den Text vor Augen, der mir sonst fehlt. Meistens kennt man ja nur den Refrain. Der Dymel macht das richtig gut.“

„Das ist mein Chorleiter, aber so habe ich ihn noch nie erlebt. Aber auch das ist richtig super. Sonst singen wir andere Lieder. Aber am 23.Oktober bin ich bestimmt wieder dabei“, bekräftigte Ingrid Kunz aus Quickborn.

Weit hinten im Raum saß Silke Hofrichter aus Seester. Die Begeisterung war ihr formlich ins Gesicht geschrieben. „Ich bin Kindergärtnerin, von daher singe ich von Berufs wegen schon ein bisschen. Es bringt Spaß, in der Gruppe zu singen. Man muss nicht auf richtig oder falsch achten, man kann einfach drauflos singen und hat Spaß dabei“.

„Ich find das toll und habe lange auf eine Gelegenheit gewartet, einmal zu singen“, sagte Besucherin Renate Dikomey. „Und wenn das nun auch noch im eigenen Dorf ist – da musste ich einfach herkommen. Ich habe im Internet gesehen, dass ich mir einen Titel hätte wünschen können, aber mir fiel keiner ein“, sagte sie.

Das nächste Singen für alle ist für Mittwoch, 23. Oktober, um 19.30 Uhr, im „Das Knopf“, Dorfstraße 20, geplant.