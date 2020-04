Wulfsmoor : Einbrecher stehlen Tresor – Polizei sucht Zeugen

Bei einem Einbruch in einen Bürocontainer erbeuteten die Täter einen Tresor samt Inhalt.

von Elisabeth Meyer

06. April 2020, 14:30 Uhr

Wulfsmoor | Bei einem Einbruch in einen Bürocontainer in Wulfsmoor (Kreis Steinburg) bei Bokel haben Unbekannte einen Tresor entwendet.

Wie Polizeisprecherin Merle Neufeld mitteilte, ereignete sich die Tat bereits in der vergangenen Woche im Zeitraum zwischen Donnerstag, 17.45 Uhr, und Freitag, 7.25 Uhr. Der oder die Täter hätten den Tresor samt Inhalt aus dem Container entwendet, der auf einem Grundstück an der Hauptstraße steht.

Tresor vermutlich mit einer Karre transportiert

„Vermutlich transportierten sie ihn mit einer Karre bis zur Hauptstraße, um ihn dort in ein Fahrzeug zu verladen“, so Neufeld. In dem Tresor befanden sich Bargeld sowie Fahrzeugschlüssel und -papiere. „Hinweise auf die Einbrecher gibt es bis jetzt keine“, so Neufeld. Die Polizei suche daher Zeugen. Sie sollten sich unter der Rufnummer (0 48 21) 60 20 an die Kripo Itzehoe wenden.

