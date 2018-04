Kindergarten in Bokholt-Hanredder : Ein ganzes Haus zum Spielen

Der neue Spielraum im Kindergarten Fuchsbau ist offiziell eingeweiht. Eine Spende von Wilfried Wenske ermöglichte das Projekt.

von Caroline Hofmann

08. April 2018, 16:00 Uhr

Bokholt-Hanredder | Nils hatte die ganz große Ehre: Er durfte mit einer Schere das Band an der Tür zu einem neuen Spielzimmer durchschneiden. Kaum war das passiert, strömten die Mädchen und Jungen der Eichhörnchen-Gruppe des Kindergartens Fuchsbau in Bokholt-Hanredder in ihr neues Zimmer. Das ehemalige Durchgangszimmer des Kindergartens ist kaum wiederzuerkennen. Die Wände sind neu tapeziert und frisch gestrichen, von der Decke hängt ein „Himmel“ aus einem Tuch, doch das Highlight des Raums ist ein anderes: Ein kleines Haus wurde in dem Zimmer aufgestellt. Darin befinden sich eine Küche, allerhand Spielzeug und eine kleine Sitzecke. Ein ganzes Haus in einem Zimmer? Das ist natürlich nicht möglich, doch die Wände, die dort aufgestellt wurden, ähneln tatsächlich einem Wohnhaus. Nur das Dach fehlt.

Möglich gemacht wurde das Projekt durch eine Spende von Wilfried Wenske. Helga Wenske, Ehefrau des Ehrenbürgers der Gemeinde, war Ende des Jahres 2016 verstorben. Zu ihrem Begräbnis wurde anstelle von Blumen um eine Spende gebeten, die dem örtlichen Kindergarten zugute kommen sollte. 2700 Euro kamen so für die Einrichtung zusammen. „Was hier geschaffen wurde, hätte ihr mit Sicherheit gefallen. Sie wollte immer für Kinder etwas Gutes tun“, sagte Wilfried Wenske zu dem umgestalteten Raum. Helga Wenske war lange Jahre Kindergarten-Leiterin in Klein Offenseth-Sparrieshoop.

Die Renovierung des Raums übernahmen die Erzieherinnen selbst. „Wir haben von der Spende das Haus, Regale, Lampen und das Renovierungsmaterial gekauft“, zählte die Kindergartenleiterin Annika Siemßen auf. Nachdem die Igel- und Eichhörnchengruppe alles in dem neu eingerichteten Zimmer begutachtet haben, durften die 40 Mädchen und Jungen auf einem Zettel festhalten, was ihnen an dem Raum gefällt. Die Spielfiguren, die Küche, die Tür, die Vorhänge und die Verkleidungen wurden zwar häufig genannt, doch das Haus im Ganzen war der Spitzenreiter bei der Bewertung der Kinder. „Es ist für sie eine tolle Möglichkeit, um das Spiel untereinander zu fördern“, sagte Siemßen.

Auch Gemeindevertreterin und Schulausschussvorsitzende Marie-Luise Wolfgramm freute sich über die Realisierung des Projekts: „Der Raum wurde nie richtig genutzt. Er verband immer die beiden Gruppen. Es hat lange gedauert. Letztlich ist aber etwas Gutes daraus geworden.“ Besonders das Haus fasziniere sie. „Das finde ich ganz toll. Als Kind hat mir das rein- und rausgehen auch immer so großen Spaß gemacht“, erinnerte sich die Gemeindevertreterin.