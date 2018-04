DLRG bestätigt Meyer im Amt

Vorsitzender des Hörnerkirchener Vereins wiedergewählt / Organisation ist für die Zukunft gut aufgestellt

von shz.de

20. April 2018, 16:00 Uhr

Jörg Meyer bleibt Vorsitzender der DLRG Hörnerkirchen. Während der Mitgliederversammlung wurde er einstimmig in seinem Ehrenamt bestätigt. Meyer hatte den Posten vor zwei Jahren übernommen, als der langjährige „Chef“ der DLRG, Harald Jonescheit, nicht mehr antrat und das Amt nach 15 Jahren an der Vereinsspitze in jüngere Hände übergeben wollte. Ebenso einstimmig wie Meyer wurden Schatzmeisterin Regine Fock, ihre Stellvertreterin Andrea Knecht, die Technische Leiterin Anja Meyer, ihre Stellvertreterin Cornelia Dörpmund und Schriftführerin Daniela Gold gewählt.

Seit vielen Jahren schon ist Hörnerkirchens DRLG eine Erfolgsgeschichte. Die Mitgliederzahlen steigen immer weiter, und auch aktive Mitstreiter müssen meist nicht lange gesucht werden. Die Resultate sind entsprechend. „81 Abzeichen zählten wir 2017“, sagte Anja Meyer in ihrem Jahresbericht. „Darunter fünf Mal Gold.“ Die meisten Schwimm-Eleven legen unter DLRG-Regie ihr Seepferdchen- oder Bronze-Abzeichen ab und haben es somit den Lebensrettern maßgeblich zu verdanken, dass sie nun schwimmen können. Ein umso wichtigerer Fakt, wenn man bedenkt, dass immer weniger Kinder richtig schwimmen lernen.

Nutzen dürfen die DLRGler die Bäder in Barmstedt und Elmshorn. Die befürchtete Zeitenkürzung in Barmstedt konnte nach langen Verhandlungen mit dem Barmstedter Werkausschuss abgewendet werden. Für die Trainingszeiten der Lebensretter hatte sich auch Hökis Amtsausschuss stark gemacht. Amtsvorsteher Bernd Reimers war ebenso wie etliche weitere Lokalpolitiker zur Sitzung ins DLRG-Quartier im Schultrakt gekommen, und betonte in seinem Grußwort die Bedeutung des Vereins für die Region.

Die Lebensretter sorgen nicht nur dafür, dass viele Kids schwimmen lernen, sondern organisierten 2017 auch 13 Freizeit-Veranstaltungen. Highlight des Jahres war für viele die ausgebuchte Osterfreizeit in Boltenhagen an der Ostsee. Der DLRG-Vorsitzende Jörg Meyer wies darauf hin, dass man erstmals am 24-Stunden-Staffelschwimmen in Barmstedt teilgenommen habe und dankte den „gut geschulten“ Vereinsausbildern für ihr Engagement.