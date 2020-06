Dieser Hochzeitstag erstrahlt in Diamanten

Avatar_shz von shz.de

08. Juni 2020, 18:00 Uhr

Westerhorn | Es gibt Ehrentage, die sind nur den wenigsten Menschen vergönnt. Die diamantene Hochzeit gehört dazu. 60 Jahre verheiratet. Welch eine Zeitspanne. Heide und Gerhard Hopp aus Westerhorn haben diese sechs Jahrzehnte miteinander zurückgelegt, und auch von den Corona-Einschränkungen lassen sie sich die gute Laune an ihrem großen Tag nicht verderben. „Eigentlich war eine Feier mit 70 geladenen Gästen im Lindenhof geplant“, sagt Heide Hopp. „Die Pandemie-Einschränkungen lassen das aber leider nicht zu.“ Angestoßen wird jetzt in ganz kleinem privaten Rahmen.

Heide Hopp stammt gebürtig aus Osterrade in Dithmarschen, ihr Mann Gerhard wurde in Meezen bei Hohenweststedt geboren. Eine glückliche Fügung des Schicksals führte beide zusammen. Gerhard Hopp absolvierte seine Lehre in einer Bank in Osterrade, in der Heides Vater der Direktor war. 1953 liefen sich die beiden „Diamantenen“ das erste Mal über den Weg. Es folgte eine vorsichtige Annäherung samt Kinobesuch in Albersdorf und einer gemeinsamen Silvesterfeier. „Da haben wir beide ein Glas Sekt getrunken, das war damals ein absolutes Highlight“, erzählt Heide Hopp.



Der aktive Sportler und die Kommunalpolitikerin





Am 9. Juni 1960 wurde geheiratet, im Januar 1966 zog das Paar nach Westerhorn. Der gelernte Sparkassen-Betriebswirt Gerhard Hopp stieg die Karriereleiter bis zum Zweigstellenleiter in Dauenhof hinauf. Ein Posten, den er 21 Jahre lang bekleidete. Gefragt nach seinen Hobbys, nennt er den Sport. Wobei Gerhard Hopp kein Sesselsportler ist, sondern ein Leben lang selbst aktiv war. Bester Beweis sind seine 36 goldenen Sportabzeichen. Heute ist er Ehrenmitglied des SV Hörnerkirchen.

Ehefrau Heide saß ab 1974 jahrzehntelang für die CDU in der Westerhorner Gemeindevertretung und bekleidete unter anderem das Ehrenamt der stellvertretenden Bürgermeisterin. Sie organisierte unzählige Seniorenausfahrten und half mit, den Westerhorner Seniorentreff aus der Taufe zu heben. Außerdem war sie stellvertretende Schiedsfrau und Mitglied im Partnerausschuss des Amtes Hörnerkirchen und der dänischen Gemeinde Tommerup. Das Paar hat zwei erwachsene Söhne und ein Enkelkind.