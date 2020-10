Diese Straße hat jetzt einen Namen

Die künftigen Anwohner des Neubaugebiets an der Großen Gärtnerstraße warten seit langem auf einen Namen für ihre Straße. Nun hat die Politik sich für einen entschieden – mit dem nicht alle glücklich sind.

von Elisabeth Meyer

04. Oktober 2020, 19:32 Uhr

Barmstedt | „Haben die jetzt endlich einen Namen für die Straße?“, fragt ein Bauherr, der am Donnerstagnachmittag zu seinem Grundstück im Neubaugebiet an der Großen Gärtnerstraße in Barmstedt fährt, um den Baufortschritt zu beobachten. Er werde ständig von Lieferanten gefragt, wohin sie das Baumaterial bringen sollten, erzählt er – und ist froh, als er erfährt, dass die Stadtvertreter sich zwei Tage zuvor für einen Namen entschieden haben. Doch als er hört, für welchen, schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen. „Johannes-Pyterek-Straße?!? Was soll das denn?!“, ruft er fast verzweifelt. „Warum haben sie denn nicht einfach ,Alte Gärtnerei’ genommen? Alte Gärtnerei!“

Doch dieser Wunsch – der laut Stadtvertreter Ortwin Schmidt (CDU) auch von vielen anderen Anwohnern geäußert worden war – ging nicht in Erfüllung: Mit knapper Mehrheit – elf zu neun Stimmen – votierten die Stadtvertreter für den Vorschlag der BALL, die neue Straße auf dem Gelände der ehemaligen Baumschule Drath nach Johannes Pyterek zu nennen, dem zweiten Barmstedter Bürgermeister. Den ersten Vorschlag der BALL – Karl-Mohr-Straße – hatten die Politiker zuvor mit großer Mehrheit (13 Gegenstimmen, zwei Enthaltungen) abgelehnt.

Die Benennung der Straße nach Karl Mohr – dem 1945 von der britischen Militärregierung eingesetzten ersten Barmstedter Bürgermeister – war den meisten Stadtvertretern nicht geheuer, weil er nicht unumstritten ist. Er soll sich während seiner Amtszeit als Stadtdirektor – von Januar bis Dezember 1946 – diverser Vergehen schuldig gemacht haben, wie Peter Gottschalk (FWB), Claus-Peter Jessen (Grüne) und Henning Behrens (CDU) erklärten. „Unter anderem stehen Vorwürfe der arglistigen Täuschung, des Betrugs, der versuchten Erpressung von Mitarbeitern und wiederholte Versuche der persönlichen Bereicherung im Raum“, sagte Behrens. Das seien „nachhaltige Gründe, den Namen nicht zu verwenden“.

Gottschalk erklärte, Mohr solle sich laut Archiv in seiner Funktion als Stadtdirektor „nicht als integre Person gezeigt haben“ und sei wegen diverser Vergehen fristlos von der Stadtvertretung entlassen worden. Zudem solle sein eigener Sohn ihn wegen Diebstahls angezeigt haben. „Das zeigt schon, wie der Mensch gestrickt war“, so Gottschalk.

BALL-Fraktionschef Günter Thiel dagegen hatte den Vorschlag vor allem damit begründet, dass Mohr während der NS-Zeit zum Kreis der Barmstedter Nazi-Gegner gehört habe. Er habe sich etwa nach dem Kinderfest 1934 geweigert, den Hitlergruß zu zeigen, und sei daraufhin verhaftet worden. Im Zuge der Verhaftungswelle nach dem gescheiterten Hitler-Attentat 1944 sei er ins KZ Neuengamme eingeliefert worden, das er schwer krank überlebt habe. Und kurz vor der Kapitulation am 8. Mai 1945 sei er den englischen Truppen mit einer weißen Fahne entgegengefahren, um die Stadt zu übergeben – worauf die Todesstrafe gestanden habe.

„Wir wollen mit seinem Namen einen bescheidenen Beitrag zur Erinnerung an den Widerstand gegen die Nazi-Diktatur leisten“, sagte Thiel. Mohr habe zudem „unter schwersten Bedingungen das Leben vor 75 Jahren wieder in Gang gebracht“.

Die Vorwürfe gegen Mohr seien „völlig substanzlos“, sagte Thiel. Sie seien „nicht autorisiert oder belegt. Das einzige, was autorisiert ist, ist seine Verweigerung, das Amt des Stadtdirektors als Angestellter auszuüben.“ Mohr habe darauf bestanden, es – wie üblich – als Beamter auszuüben. „Daraufhin gab es Anfeindungen gegen ihn.“ Die übrigen Vorwürfe seien vermutlich Verleumdungen, „an denen vielleicht auch ein bisschen was dran ist, die aber eventuell mit den Kriegswirren zu tun haben und die im Verhältnis zu seinen Verdiensten irrelevant sind“, so Thiel. Es komme ihm vor, als wolle man „unbedingt ein Haar in der Suppe finden“.

Die Kritiker blieben dennoch bei ihrer Haltung. „Wir können bei Karl Mohr keine Verdienste um das Gemeinwohl erkennen“, sagte Gottschalk. Und Jessen erklärte: „Es gibt noch mehr Widerständler. Und bei Karl Mohrs Verfehlungen geht es um mehr als um ein paar versäumte Fristen.“

Nach der breiten Ablehnung des ersten Vorschlags schlug die BALL – die für die Straße das Vorschlagsrecht besitzt – als zweiten Namen Johannes-Pyterek-Straße vor. „Auch er gehörte zum Kreis der Barmstedter Widerständler“, sagte Thiel. So sei er 1933 beim Verteilen von Flugblättern verhaftet worden. Doch auch dieser Vorschlag stieß nicht auf ungeteilte Zustimmung. „Mir ist das zu sehr aus der Hüfte geschossen, daher kann ich auch diesem Namen nicht zustimmen“, sagte Jessen.

Die CDU schlage nach wie vor den Namen ,Alte Gärtnerei’ vor, erklärte Behrens. „Danach verlangen die Bürger, und außerdem ist zumindest mir der Name Pyterek nicht bekannt.“ Bei der nächsten neu zu benennenden Straße könnte dann wieder die BALL ihr Vorschlagsrecht ausüben, schlug er als Kompromiss vor.

Doch diesmal mussten sich die Kritiker geschlagen geben: Mit elf Stimmen von BALL, SPD und Grünen gegen neun Stimmen von CDU, FWB und Grünen votierte das Gremium für die Johannes-Pyterek-Straße.