Grünpflege : „Diese Geräte sind eine Unsitte“

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Barmstedt | Der Barmstedter Hanno Schröder (Name geändert) ist genervt. Er wohnt in der Nähe des Spielplatzes am Rudolf-Kinau-Weg und ärgert sich über den „massiven Krach, den Mitarbeiter des Bauhofs dort fast jede Woche veranstalten“. Vor allem, wenn sie mit Laubbläsern arbeiteten, sei es „so laut, dass wir kein Fenster mehr aufmachen können“. Hinzu komme, dass dort nur sehr wenig Laub liege, so Schröder, der meint: „Es wäre kein Problem, die paar Blätter mit einem Laubbesen zusammenzufegen.“

Doch nicht nur die Laubbläser nerven den Barmstedter. Etwa einmal pro Woche werde das Unkraut auf und rund um den Spielplatz entfernt, berichtet er – und zwar nicht mit normalem Werkzeug, „sondern mit einem höllenlauten Gasbrenner“. Das Geräusch gleiche einem Heißluftballon, so Schröder. Er habe schon Eltern und Kinder vom Spielplatz flüchten sehen, „wenn der Bauhof mit dem Gasbrenner anrückte. Die Mitarbeiter tragen einen Gehörschutz, aber die Spielplatznutzer haben den natürlich nicht.“ Zudem werde auch im Sand Unkraut abgebrannt – was ineffektiv sei, denn „die Wurzel bekommt man so gar nicht weg“.

Die „Unsitte“, diese „überlauten Geräte“ zu nutzen, gebe es noch nicht so lange, meint Schröder. Es sei ja „sonst ein ruhiges Wohngebiet, wo so ein Krach nicht hingehört“. Jahrelang seien auf dem Spielplatz „problemlos fast lautlose Fugenkratzer, Jäter und Laubbesen eingesetzt worden“, berichtet er und fragt sich: „Warum jetzt nicht mehr?“ Außer diesen Geräten setze der Bauhof bei anderen Flächen auch Benzinrasenmäher, Motorsägen und Motorheckenscheren zur Grünpflege ein. „Das nervt zwar auch, ist aber noch nachvollziehbar.“

Die Stadt kann die Kritik nicht nachvollziehen. „Der Bauhof hat bei allen Arbeitsaufträgen Belange der Sparsamkeit, der Effektivität und des wirtschaftlichen Personaleinsatzes zu berücksichtigen. Das ist Forderung der Politik und natürlich auch berechtigtes Interesse aller Steuerzahler“, teilte Pressesprecher Wolfgang Heins auf Anfrage unserer Zeitung mit. So würden heute moderne Maschinen eingesetzt, wo früher Handarbeit erfolgte, und chemische Mittel zur Unkrautbekämpfung seien nicht mehr zulässig. Natürlich sei der Einsatz der Geräte „mit einer gewissen Lärmentwicklung verbunden, aber während der ganz normalen Tageszeiten auch erlaubt und notwendig“, so Heins (siehe Info-Kasten). Im übrigen, betont er, „werden die Kollegen unseres Bauhofs durchaus auch bei ihrer Arbeit von Bürgerinnen und Bürgern gelobt“.

von Elisabeth Meyer

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:00 Uhr