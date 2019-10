Polizei sucht Zeugen : Diebe stehlen Wohnmobil in Langeln

Die Kripo Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

24. Oktober 2019, 15:00 Uhr

Langeln | Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch, 23. Oktober, in Langeln ein Wohnmobil gestohlen. Wie Polizeisprecher Steffen Büntjen mitteilte, wurde der weiße Fiat Ducato/Sunlight mit der Modellbezeichnung Capron T68 in der Kieler Chaussee entwendet. Das Wohnmobil ist rund zwei Jahre alt und weist hinten rechts einen Unfallschaden auf.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04121 8030 entgegen.

