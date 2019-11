Die Zukunft immer fest im Blick

16. Teil unserer Luftbildserie: Brande-Hörnerkirchen ist der dörfliche Zentralort für den Norden des Kreises Pinneberg – wir waren mit Petra Poethke unterwegs

Avatar_shz von shz.de

01. November 2019, 16:00 Uhr

Brande-Hörnerkirchen | Im Zuge unserer Luftbildserie stellen wir zweimal pro Woche Orte aus der Region in den Mittelpunkt. Heute erzählt Petra Poethke, warum Brande-Hörnerkirchen ihr Zuhause ist.

Petra Poethke wurde in Hamburg geboren. 1997 zog sie nach Brande-Hörnerkirchen. „Ich kannte die Gemeinde zuvor nur vom Durchfahren“, gibt sie zu. Hochschwanger sei sie 1995 am Bokeler See spazieren gegangen. „Da war es sehr schön.“ Viel mehr wusste sie von dem kleinen Dorf und der näheren Umgebung vor ihrem Umzug nicht.

Heute ist Poethke tief verwurzelt in Hörnerkirchen. Bester Beweis ist ihr Ehrenamt als Landfrauen-Vorsitzende. „Mein Lieblingsplatz ist meine Terrasse“, sagt die 54-Jährige. Ihr Haus liegt abseits der Hauptstraße. Ruhig ist es, und die umliegenden Wiesen sind ganz nah. „Wir haben Weite hier“, sagt Poethke. „Von unserem Dachfenster aus genießen wir einen endlosen Blick in Richtung Bokelsess.“

In Hörnerkirchen sei alles „fußläufig zu erreichen“. Die Kirche, Kindergärten, Schule und bald auch der neue Edeka-Markt. „Das wird die Gemeinde nochmal richtig voranbringen“, ist Poethke überzeugt. Groß soll der Markt werden – so groß, dass er auch Käufer aus den Nachbarorten anlocken dürfte. Schon jetzt hat Höki, wie der Ort liebevoll genannt wird, eine beachtliche Anziehungskraft. Bester Beweis: Das Neubaugebiet an der Rosentwiete ist schon fast ausverkauft. Und auch an das Leben im Alter wird in Hörnerkirchen gedacht. Ein Wohnpark im Grünen soll nahe der Kirche entstehen. Gerade wurde ein Ortsentwicklungskonzept erarbeitet, danach sollen Fördergelder eingeworben werden. Ziel ist der Bau von kleinen Einzelhäusern von 80 oder weniger Quadratmetern. Ebenerdig, rollstuhlgerecht, eben passend für Senioren, denen ihre alte Bleibe im Ort zu groß geworden ist. Bürgermeister Siegfried Winter hofft, dass in die dann frei werdenden Häuser einmal junge Familien einziehen werden.

„Hier laufen zurzeit viele Projekte, die helfen sollen, Hörnerkirchen fit für die Zukunft zu machen“, sagt Poethke. Vor ein paar Jahren schon wurden amtsweit Glasfaserkabel verlegt, um nahezu jedes Haus im Dorf mit schnellem Internet versorgen zu können. Der Breitbandausbau ist auch für Winter ein Muss, wenn das platte Land eine Überlebenschance im Wettstreit mit dem Stadtleben haben will. Auch Poethke saß schon in der Gemeindevertretung. „Das hat Spaß gemacht“, versichert sie. Doch man dürfe sich nicht verzetteln. An jedem Werktag fährt sie zur Arbeit nach Hamburg. Das koste Zeit – und manchmal auch Nerven. Also konzentriert sie sich im Ehrenamt auf „ihre“ Landfrauen.

„Bei den Landfrauen kann man viel bewegen“, ist sie überzeugt. Die Damenriege mit ihren landesweit mehr als 30 000 Mitgliedern habe ein „super Standing“. Als sie 2013 an die Spitze der Landfrauen aus Hörnerkirchen gewählt wurde, kündigte sie an, zukünftig „verstärkt jüngere Mitglieder werben“ zu wollen. Ein schwieriges Unterfangen in Zeiten einer allgemeinen gesellschaftlichen Überalterung. Doch es gelang. Heute gehört Hökis Landfrauenvorstand zu den jüngsten im Land.

Um den Weg nach Hamburg nicht zur Tortour werden zu lassen, lauscht Poethke während der Fahrt mit Vorliebe Hörbüchern. „Staus haben wir hier zum Glück nicht“, sagt die 54-Jährige mit Blick auf das beschauliche Hörnerkirchen. Wobei demnächst die Hauptstraße saniert werden soll. „Das könnte dann problematisch werden.“ Für kleinere Fahrten gelte ohnehin der Grundsatz: „Vor Ort ist alles per Fahrrad erreichbar.“

Generell sei Hökis Infrastruktur gut – angefangen bei Kitas und Grundschule über Gaststätten wie das Landhaus Mehrens bis hin zum Sportverein, dem SV Hörnerkirchen. Auch die Landfrauen nutzen die vorhandenen Orte für ihr Programm. Das Picknick in bunt findet auf dem Kirchengelände statt, die Schulküche wird für Kochkurse genutzt, der Gemeindesaal für Lesungen. Dass sie als gebürtige Hamburgerin Chefin der Landfrauen Hörnerkirchen ist, sei nie ein Problem gewesen, sagt Poethke. „Die Menschen hier sind ausgesprochen offen.“