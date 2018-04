Die verbotene Straße von Offenau

Nach Kritik an Beschilderung: Polizei betont Rechtmäßigkeit der Kontrollen im Krittelmoor / Durchfahrtsverbot gilt auch für Lindenstraße

von Christian Uthoff

10. April 2018, 16:00 Uhr

Mehr als 130 Autofahrer hatte die Barmstedter Polizei allein am vergangenen Freitag im Krittelmoor in Bokholt-Hanredder verwarnt. Der Grund: Sie wollten verkehrswidrig die Straße als Abkürzung zwischen dem Ortsteil Offenau und Sparrieshoop nutzen und die Baustelle auf der Landesstraße 75 (L 75) umfahren. Kritik kommt nun von einem der verwarnten Autofahrer: Aus seiner Sicht würden sich die Verkehrszeichen am Krittelmoor widersprechen. Das zuerst angebrachte Schild gelte auch für Anlieger und Fahrradfahrer, das darunter angebrachte Zeichen nur für durchfahrende Fahrzeuge mit einer Gesamtmasse von 7,5 Tonnen. „Was gilt denn nun?“, fragt der Leser. „Dürfen auch Anlieger und Fahrradfahrer die Straße nicht mehr befahren?“ Er zweifele die gesamte Kontrollaktion an.

Die Verkehrszeichen würden sich nicht gegenseitig widersprechen, betont Sascha Schmidt, Stationsleiter der Barmstedter Polizei. Auch er hatte den Brief mit der Kritik erhalten und sich die Situation gestern Mittag erneut angeschaut. Es gebe das oberste Vorschriftszeichen, das die Einfahrt für Fahrzeuge aller Art verbiete. Laut Verkehrsordnung dürften maximal zwei Vorschriftszeichen an einem Verkehrszeichen hängen. Diese Zahl werde in Offenau und Sparrieshoop nicht überschritten. Das zweite Zeichen – in diesem Fall das Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen – dürfe aber nur angebracht werden, wenn sich beide Zeichen inhaltlich nicht widersprechen. „Beide Zeichen gehen aber in dieselbe Richtung“, so Schmidt.

Das Zusatzzeichen gelte aber tatsächlich nur für das unmittelbar darüber angebrachte Zeichen, so der Barmstedter Stationsleiter weiter. „Tatsächlich dürften Anlieger derzeit nicht ins Krittelmoor fahren. Die haben wir bei unserer Kontrollaktion aber natürlich nicht aufgeschrieben.“ Das gelte zum Beispiel auch für Pflegedienste.

Er halte es für sinnvoll, die Ausschilderung entsprechend anzupassen, so der Leser, und die für Radfahrer gesperrten Wege mit einer richtigen Ausschilderung freizugeben. Darüber hinaus seien alle Fahrzeugführer von Fahrzeugen mit einer Gesamtmasse von bis zu 7,5 Tonnen zu „rehabilitieren“. Die Kontrollen seien aber in jedem Fall rechtmäßig gewesen, widerspricht Schmidt. Wegen der Beschilderung arbeite die Polizei gemeinsam mit den Behörden an einer Vereinfachung, um die Durchfahrtsverbote noch klarer zu gestalten. Denn die Verkehrsanordnungen kämen nicht von der Polizei. Die Schilder würden nach Anweisungen der Verkehrsbehörden aufgestellt.

Fast alle durch die Polizei verwarnten Autofahrer seien einsichtig gewesen, sagte Schmidt. Eine Anwohnerin im Krittelmoor berichtete zudem, dass sie die Kontrollen der Polizei aufgrund des zunehmenden Durchgangsverkehrs begrüßen würde. Auch andere Wege zwischen Offenau und Sparrieshoop sind ähnlich wie das Krittelmoor für den Durchgangsverkehr gesperrt. Dazu zählen unter anderem Birken- und Sandweg sowie die Straße An der Bahn.

Derweil laufen die Bauarbeiten an der L75 zwischen Birkenweg und Kaltenweide weiter. Für den Durchgangsverkehr ist dieser Bereich gesperrt, Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle aber an der Seite passieren. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr soll zwischen Donnerstag, 12. April, und dem 18. Mai dann das Teilstück zwischen Birkenweg und Krittelmoor saniert werden.