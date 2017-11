Studie : Die unterschätzte Gefahr: Bahnübergänge zwischen Elmshorn und Barmstedt

vergrößern 1 von 1 Foto: Ulf Marek 1 von 1

von Christian Uthoff

erstellt am 17.Nov.2017 | 17:30 Uhr

Barmstedt | Wie viele Unfälle es in den vergangenen 50 Jahren auf der Bahnstrecke zwischen Barmstedt und Elmshorn gegeben hat, ist nicht genau dokumentiert. Fest steht nur eins: Unglücke, wie das im Juli dieses Jahres in Bokholt-Hanredder, geschehen in regelmäßigen Abständen. Eine Recherche von shz.de zeigt, dass es zwischen 1970 und 2017 auf den Bahnübergängen mindestens zwölf schwere Unfälle mit Straßenfahrzeugen gab. Einige Unfallopfer stiegen beinahe unverletzt aus den Trümmern ihrer Fahrzeuge, andere wiederum überlebten den Zusammenprall mit dem Zug nicht.

Warum passieren diese Unglücke? Die AKN, die die Bahnlinie zwischen Barmstedt und Elmshorn betreibt, sowie die Deutsche Bahn beschäftigen sich regelmäßig mit dem Thema. Ihre Analysen decken sich mit einer neuen Studie der Unfallforschung der Versicherer.

Menschliches Fehlverhalten löst Unglücke aus

Bokholt-Hanredder, 21. Juli 2017, gegen 13.25 Uhr: Im Kortenhagen stoßen ein Postauto und ein Zug der AKN an dem mit Warnlichtern gesicherten, aber unbeschrankten Bahnübergang zusammen. Zunächst ist die Unfallursache unklar, aber drei Tage später teilt die Polizei mit: Da die Lichtsignalanlage in Ordnung gewesen sei, gehe man davon aus, „dass der Fehler beim Fahrer des Postwagens liegt. Es sieht nach Unachtsamkeit aus.“

Unachtsamkeit am Bahnübergang: Diese Unfallursache zieht sich wie ein roter Faden durch die Unglücke der vergangenen Jahrzehnte. Das belegt auch eine aktuelle Studie der Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV). „Unfälle an Bahnübergängen sind in der Regel kein Problem der Bahntechnik, sondern der kreuzenden Kraftfahrer“, heißt es dort. Die AKN hat sich auf Anfrage unserer Zeitung die Studie angesehen – und bestätigt das Resultat. „Die Grundannahme der Studie, dass in der Regel die Verkehrsteilnehmer Unfallverursacher sind und nicht das Eisenbahnunternehmen, deckt sich mit unserer Erfahrung“, berichtet Sprecherin Christiane Lage-Kress. Bei allen 17 Unfällen an den Bahnübergängen entlang der A3 zwischen 1996 und August dieses Jahres hätten Teilnehmer des Straßenverkehrs gegen Verkehrsregeln verstoßen.

Aber: „Da wir jedoch wissen, dass wir in der öffentlichen Meinung allein aufgrund der Größe unserer Fahrzeuge oft als der Verursacher, als die Schuldigen gesehen werden, sind wir in der Regel sehr zurückhaltend hinsichtlich der Information zu den Ursachen“, so Lage-Kress weiter. „Wir denken: Wenn ein Mensch zu Schaden oder zu Tode kommt, ist das tragisch und in dieser hochsensiblen Situation verbietet sich für uns eine Aussage dazu.“ Darüber hinaus obliege es den Behörden und nicht der AKN, den Verursacher zu ermitteln.

Art der Sicherung der Bahnübergänge hängt von verschiedenen Faktoren ab

Auf der Linie A3 gibt es zwischen Elmshorn und Henstedt-Ulzburg 34 öffentliche Bahnübergänge. Alle sind laut Lage-Kress zunächst mit einem Andreaskreuz gesichert, das der Bahn Vorfahrt gewähre. Die Bahnübergänge seien mit Ausnahme der Fuß- und Radwege mit Lichtzeichenanlagen und teils darüber hinaus mit Halbschranken gesichert, die Fuß- und Radwege mit Umlaufsperren.

Die genaue Art der Sicherung hänge von Faktoren wie dem Verkehrsaufkommen und den Wünschen der Gemeinde ab. „Wir sind hier laufend im Gespräch“, so Lage-Kress. „Unter rein rechtlichen Aspekten gibt es unsererseits keinen Handlungsbedarf, da alle Bahnübergänge gesichert sind“ – auch wenn manche sich eine andere Art der Sicherung wünschten. Letztlich sei jede Art der Sicherung aber nur so gut, wie die Verkehrsteilnehmer sich daran hielten. „Daher appellieren wir daran, die Regeln einzuhalten.“ Denn wenn es zu einem Crash komme, sei die Zerstörungskraft wegen der Massenunterschiede enorm, heißt es in der UDV-Studie.

Pläne, weitere Bahnübergänge wie dem am Kortenhagen zu beschranken, gebe es nicht, so Lage-Kress. „Wir sind in Gesprächen mit verschiedenen Gemeinden, die mit uns über die Sicherung entscheiden. Konkrete Pläne und Entscheidungen gibt es hier jedoch noch nicht.“

Da menschliches Fehlverhalten laut UDV-Studie der Hauptgrund für Unfälle an Bahnübergängen ist, haben die Macher auch das Umfeld der Bahnübergänge untersucht, um herauszufinden, ob bauliche oder straßengestalterische Maßnahmen ein Fehlverhalten unterstützen oder abschwächen. Das Ergebnis: In den meisten Fällen hat der Fahrer mutwillig die bereits geschlossene Halbschranke umfahren oder bei Rot die Schienen gekreuzt. Weitere Probleme, die zu Unfällen führten, gab es bei Lkw mit Anhängern, die infolge von Stau oder beim Rangieren im Gleisbereich stehen blieben. Ein dritter Punkt, der vor allem an ungesicherten Übergängen auftrat, war laut Studie Unachtsamkeit oder schlechte Sicht – beispielsweise durch Sonnenblendung.

Mögliche Lösung: Über- und Unterführungen

Die UDV präsentiert gleichzeitig Lösungsvorschläge: Unter anderem wird vorgeschlagen, Bahnübergänge durch Über- und Unterführungen zu ersetzen, was häufig aber an der Umsetzbarkeit und den Kosten scheitere. Vollschranken – wie an der Bahnhofstraße in Westerhorn – leisteten ebenfalls einen hohen Beitrag zur Sicherheit, erforderten aber hohen technischen Aufwand. Übergänge mit Halbschranken könnten durch Fahrbahnteiler und Rotlichtüberwachung sicherer gemacht werden. Unfallauffällige Bahnübergänge, die nur mit einem Andreaskreuz gesichert seien, sollten eine Lichtzeichenanlage bekommen, so die UDV. Zuletzt sollten Autofahrer für das Risiko an Bahnübergängen sensibilisiert werden.

Laut der Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV) wurde bei 84 Prozent der Unfälle an unbeschrankten, aber mit Blinklicht gesicherten Übergängen das Rotlicht überfahren. Nicht nur versehentlich, sondern oft sogar absichtlich, so die UDV. Selbst bei heruntergelassenen Halbschranken versuchten Kraftfahrer, diese zu umkurven: Mit 42 Prozent sei das die Unfallursache Nummer eins an diesen Übergängen. Bei Bahnübergängen, die nur mit dem Andreaskreuz gekennzeichnet, aber nicht technisch gesichert sind, hätten 81 Prozent der Verkehrsteilnehmer den Zug nicht oder zu spät bemerkt. Für die Studie wurden Daten des Statistischen Bundesamts, der Eisenbahnuntersuchungsstelle des Bundes (EUB) sowie der Versicherer ausgewertet. Insgesamt wurden 2566 Bahnübergänge untersucht, an denen zwischen 2005 und 2011 insgesamt 226 Unfälle mit Personen und Sachschäden passierten. Die meisten (78 Prozent) ereigneten sich an Bahnübergängen mit Ampeln oder Schranken. Bei rund zwei Drittel aller Unfälle kam es zu einem Personenschaden. Alle Getöteten waren Straßenverkehrsteilnehmer, die meisten Schwerverletzten ebenfalls.

Die empfohlenen Maßnahmen sind nach Meinung der AKN allesamt straßenseitig und fielen damit unter eine bundesweite, gesetzliche Zuständigkeit. „Die Straßenbaulastträger vor Ort wären diejenigen, die diese Maßnahmen umsetzen“, so Lage-Kress. „Losgelöst davon unterstehen wir natürlich den gesetzlichen Bestimmungen für Eisenbahnen, an die wir uns halten. Unsere Einschätzung der Studie und das Einhalten der gesetzlichen Vorgaben sprechen uns natürlich nicht von der Verantwortung frei, selbst auch aktiv zu werden, dessen sind wir uns bewusst“, so die Sprecherin. Daher führe die AKN Präventionsveranstaltungen durch, um auf Gefahren aufmerksam zu machen.

Fußgänger und Bahnfahrer im Fokus

Die AKN konzentriere sich bei der Präventionsarbeit auf Fußgänger und Bahnfahrer, „da Autofahrer für uns zum einen schwer zu erreichen sind, zum anderen diese richtiges Verhalten am Bahnübergang in der Fahrschule lernen“. Die Arbeit stütze sich auf mehrere Pfeiler: Es gibt Plakate in den Zügen, die auf Gefahren hinweisen. Zudem werde das Thema bei Mobiliätsschulungen für Senioren und Erlebnistagen für Kinder angesprochen. „Der bedeutendste Eckpfeiler ist für uns jedoch der Präventionsunterricht in den fünften und sechsten Klassen, den wir kostenfrei durchführen – oft gemeinsam mit der Polizei“, so die AKN-Sprecherin.

Deutsche Bahn: Richtiges Verhalten verhindert Tote

Genauso wie die AKN setzt sich auch die Deutsche Bahn mit dem Thema Unfällen an Bahnübergängen auseinander. „Rot heißt Stopp. Man sollte meinen, das ist eigentlich ganz einfach. In der Praxis sieht es leider oft anders aus“, sagte Roland Bosch, Vorstand Produktion der DB Netz AG, vor Kurzem anlässlich einer Präsentation zur Präventionskampagne „Sicher drüber“. Die Bahn arbeitet dabei mit Polizei, ADAC und dem Verband der Verkehrsunternehmen (VDV) zusammen.

Obwohl die Zahl der Unfälle an Bahnübergängen immer weiter sinkt, starben im vergangenen Jahr noch 29 Menschen, 157 erlitten bei insgesamt 140 Unfällen teils schwere Verletzungen. „Jeder Tote ist einer zu viel“, betonte Bosch. Besonders bitter: Technisches Versagen der Warnmelder oder der Bahnschranken führte nur in den seltensten Fällen zum Crash. „Mehr als 90 Prozent der Kollisionen hätten durch richtiges Verhalten vermieden werden können“, sagte Bosch.

Risikofaktor Mensch: Mal sind es Leichtsinn und Risikobereitschaft nach dem Motto „Das schaffe ich noch rechtzeitig“, aber auch Unwissenheit spielt eine Rolle. Eine infas-Studie im Auftrag der Bahn unter 2500 Befragten kam zu dem Ergebnis, dass fast ein Viertel der Befragten der Meinung war, ein blinkendes Licht am Bahnübergang entspreche dem Gelb der Ampel und Anhalten sei demnach noch nicht erforderlich.

Unsere Quellen: Die historischen Berichte der vergangenen 50 Jahre stammen aus der Barmstedter Zeitung. Die Recherche wurde von der Barmstedter Geschichtswerkstatt unterstützt, die Exemplare in ihrem Archiv aufbewahrt. Wichtig: Die Auflistung der schweren Unfälle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Berücksichtigt wurden zudem nur Unfälle zwischen Kraftfahrzeugen und Zügen.