Interaktive Karte : Die unterschätzte Gefahr: Bahnübergänge zwischen Elmshorn und Barmstedt

von Christian Uthoff

erstellt am 16.Nov.2017 | 22:00 Uhr

Barmstedt | Wie viele Unfälle es in den vergangenen 50 Jahren auf der Bahnstrecke zwischen Barmstedt und Elmshorn gegeben hat, ist nicht genau dokumentiert. Fest steht nur eins: Unglücke, wie das im Juli dieses Jahres in Bokholt-Hanredder, geschehen in regelmäßigen Abständen. Eine Recherche von shz.de zeigt, dass es zwischen 1970 und 2017 auf den Bahnübergängen mindestens zwölf schwere Unfälle mit Straßenfahrzeugen gab. Einige Unfallopfer stiegen beinahe unverletzt aus den Trümmern ihrer Fahrzeuge, andere wiederum überlebten den Zusammenprall mit dem Zug nicht.

Unsere Quellen: Die historischen Berichte der vergangenen 50 Jahre stammen aus der Barmstedter Zeitung. Die Recherche wurde von der Barmstedter Geschichtswerkstatt unterstützt, die Exemplare in ihrem Archiv aufbewahrt. Wichtig: Die Auflistung der schweren Unfälle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Berücksichtigt wurden zudem nur Unfälle zwischen Kraftfahrzeugen und Zügen.

