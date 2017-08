Baustellenchaos in Barmstedt : Die Unternehmer sind sauer

vergrößern 1 von 2 Foto: Meyer 1 von 2

Barmstedt | Der Lkw-Fahrer aus Mecklenburg ist verzweifelt. Es ist Dienstag, kurz nach 11.30 Uhr, und er ist in Barmstedt gestrandet. Er hat seinen Sattelschlepper an der Hamburger Straße kurz vor der Einmündung Großer Kamp abgestellt und sucht jemanden, der ihm den Weg weisen kann. „Wie komme ich nach Heede?“, fragt er. Er wolle zu einem Betrieb im Gewerbegebiet und habe schon eine Irrfahrt hinter sich. „Ich war schon an der B 4.“ Jetzt steht er ratlos vor der Absperrbake und dem Schild „Anlieger bis Baustelle frei – Keine Wendemöglichkeit für Lkw“. Als er erfährt, dass die Zufahrt zum Gewerbegebiet möglich sei, will er es kaum glauben – steigt dann aber doch in seinen Lkw und fährt vorsichtig an der Absperrung vorbei.

Er ist offenbar nicht der einzige, den die Beschilderungen der Baustelle auf der Hamburger Straße (L75) in die Irre geführt haben. „Manche Lieferanten haben uns gar nicht mehr angefahren, denn wenn man nach der Beschilderung geht, sind wir nicht erreichbar“, berichtete Florian Ott, Geschäftsführer der Firma Wäschereitechnik Ott, die ihren Sitz im Gewerbegebiet hat. Dass der Schusterring von einer Seite aus meist befahrbar war, sei für Ortsfremde nicht erkennbar gewesen, ärgert sich Ott. Da eilige Sendungen teilweise verspätet oder gar nicht angeliefert worden seien, habe die Baustelle für sein Unternehmen mittlerweile auch wirtschaftliche Folgen.

Davon abgesehen, sei die Baustellenplanung „eine Katastrophe“, sagte Ott. „Für keinen von uns und aus den Unternehmen in der Nachbarschaft ist es nur ansatzweise nachzuvollziehen, warum nicht ein Straßenabschnitt abschließend saniert wurde, bevor mit dem zweiten begonnen wurde“, kritisiert er. Das habe ihm bislang auch niemand erklären können. „Wenn man beim zuständigen Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr [LBV] in Itzehoe anfragt, wird die Verantwortung abgeschmettert, und man wird an das ausführende Ingenieurbüro verwiesen. Wenn man dann mit denen und den Arbeitern vor Ort spricht, verweisen die darauf, dass die Ausführungsplanung und Streckenführung vom LBV und der Stadt Barmstedt geregelt werden müssen.“ Ergo: Keiner zeige sich verantwortlich und könne etwas zum Stand der Dinge sagen. „Stattdessen muten die Zustände völlig chaotisch an.“

Die Firma Peter Kröplin, ebenfalls im Gewerbegebiet gelegen, zeigte sich ob der Baustelle erfinderisch: „Wir haben ein Betriebsrad gegründet“, berichtete Mitarbeiterin Isabell Schlüter schmunzelnd: Für Kundenbesuche in Barmstedt und Heede seien die Geschäftsinhaber und die Mitarbeiter des Sanitärbetriebs mitsamt ihrer Ausrüstung – und Verpflegung – aufs Fahrrad gestiegen. Viele Mitarbeiter hätten zudem ihr Auto am Sielberg geparkt und seien dann zu Fuß zur Firma gegangen, um den Umweg über Ellerhoop zu sparen.

Ob die Arbeiten wie geplant am Freitag beendet sind und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, ist unklar: Die Versuche unserer Zeitung, einen Ansprechpartner zu erreichen, schlugen fehl. Beim LBV verwies man auf das zuständige Ingenieurbüro, bei dem gestern keiner erreichbar war – ebenso wie bei der Baufirma.

von Elisabeth Meyer

erstellt am 30.Aug.2017 | 16:00 Uhr