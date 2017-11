Hemdingen : Die Umlage für Schule steigt

von Helga Pergande

erstellt am 14.Nov.2017 | 13:00 Uhr

Hemdingen | Die vier Ge-meinden Hemdingen Bilsen, Langeln und Heede nehmen im kommenden Jahr insgesamt 341 600 Euro für die gemeinsame Grundschule in Hemdingen in die Hand. Einen entsprechenden Haushaltsentwurf beschlossen die Mitglieder des Schulausschusses während der jüngst-en Sitzung im Hemdinger Sprüttenhuus. Damit steigt die Umlage, die die Gemeinden für die Schule zahlen, weiter an. Laut Amt Rantzau waren für dieses Jahr 301 500 Euro im Haushalt festgesetzt worden, im Jahr zuvor waren es 290 700 Euro. „Wir müssen eine gut ausgerüstete Schule haben“, betonte der Ausschussvorsitzende und Heeder Bürgermeister Reimer Offermann.

Offermann erläuterte während der Sitzung die Investitionen näher. „Wir hatten in diesen Sommerferien damit begonnen, Klassenräume im Altbaubereich zu sanieren und mit neuen Möbeln auszustatten“, sagte er. Dieses Projekt werde fortgeführt. Weiterhin solle ein Medienraum eingerichtet werden. „Dafür brauchen wir ein gemeinschaftliches Konzept mit den Grundschulen der Amtsbereiche Rantzau und Hörnerkirchen sowie Barmstedt“, so Offermann. Das werde vom Land gefördert und senke zudem die Kosten bei den Anschaffungen. „Ein weiterer Vorteil ist, dass alle Kinder den gleichen Wissensstand haben, wenn sie weiterführende Schulen besuchen“, so Offermann weiter.

Ein weitere Kostenfaktor sei der Schwimmunterricht. „Die Nutzung der Schwimmhalle ist erheblich teurer geworden, auch der Bustransfer schlägt zu Buche“, zählte Offermann auf. Die Schule beschäftige Schulassistenten, die die Lehrer entlasteten, auch die Schulsozialarbeiter seien wichtig. „Ein Drittel der Schulkinder hat hier Bedarf der verschiedensten Art“, so der Ausschussvorsitzende. „Damit die Kinder bei uns eingeschult werden, müssen wir wettbewerbsfähig bleiben und freiwillige Leistungen anbieten, die über die ge-setzlichen Einrichtungen des Schulträgers hinausgehen“, begründete er die vielen Zusatzangebote der Schule. Dazu gehörten außer dem Schwimmunterricht auch musikalische Erziehung in Zusammenarbeit mit einer Musikschule sowie eine Kooperation mit dem Sportverein TuS Hemdingen-Bilsen.

Bei den Räumen der Betreuten Grundschule „Mauseloch“ sei die Sanierung ebenfalls angefangen worden. „Die Küche aus der damaligen Hauptschulzeit wurde saniert, dazu auch Fenster und Fußboden. Für den Vorraum ist ein großer Klapptisch angeschafft worden“, sagte Offermann. Die Sanierung werde ein dauerhafter Prozess bleiben. Ein großes Lob richtete er an Schulhausmeister Jörn Clasen, der ebenfalls freiwillig Zusatzarbeiten während der Sanierungsphase erbracht hatte, die den Gemeinden viel Geld gespart hätten.

Die Schulaufgabenbetreuung in der Betreuten Grundschule laufe gut, die Kinder könnten zudem die Sporthalle mit benutzen, um sich zwischendurch Bewegung zu verschaffen, so Offermann weiter. 50 Kinder würden derzeit betreut, die Anzahl werde weiter steigen. Räumlichkeiten und Personal würden dann erheblich zu Buche schlagen. „Der Mittagstisch wird nicht einfach zu handhaben sein“, so Offermann.

Die Schulumlage, die die Gemeinden Bilsen, Heede, Hemdingen und Langeln für die Grundschule Hemdingen zahlen, wird laut Amt Rantzau zu 60 Prozent nach der Einwohnerzahl des Dorfes und zu 40 Prozent nach den Schülerzahlen berechnet. Das bedeutet für das Jahr 2018: Bilsen zahlt 67132 Euro an Umlage, Heede steuert 71680 Euro bei. Hemdingen übernimmt 158671 Euro, Langeln zahlt 44117 Euro.