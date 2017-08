Hörnerkirchen : Die „Tankstelle“ hat neuen Besitzer

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Wittmaack 1 von 1

Hörnerkirchen | Die „Tankstelle“ in Hörnerkirchen hat einen neuen Besitzer. Am Dienstag war Notartermin in Elmshorn. „Jetzt ist alles geregelt“, versichert der neue Chef der Gaststätte Günther Mehrens, der seit 45 Jahren in der Gastronomie tätig ist und über entsprechend viel Erfahrung verfügt. „Seit 40 Jahren bin ich selbstständig. Zurzeit mit einem Betrieb in der Nähe von Büsum“, erzählt er.

Mehrens rückt mit geballter Familienunterstützung in Hörnerkirchen an. Mit dabei sind Restaurantfachmann Thorsten Mehrens, Servicekraft Nicole Mehrens, Küchenexperte Anita Mehrens und Schwiegertochter Heidi Mehrens. Und weil die „Tankstelle“ in Höki eine Art Dorfzentrum ist, dürfte der Familienname im Ort bald allseits geläufig sein.

Nicht mehr lange geben wird es den markanten Namen „Zur Tankstelle“. „Wir werden Landhaus Mehrens heißen“, kündigt Günther Mehrens an, der sich selbst als „Kopf für alles“ bezeichnet. Bevor die Familie so richtig loslegen kann, soll erst einmal renoviert werden. So gibt es beispielsweise für die zehn Hotel-Doppelzimmer Anfang Oktober neue Möbel. Ein zeitliches Ziel gibt es auch: „Wir wollen das Weihnachtsgeschäft mitnehmen“, kündigt Günther Mehrens an. In der Zwischenzeit würden die Türen nur für einzelne Veranstaltungen offen stehen, beispielsweise für das Sommer-Grillfest der Senioren.

Auf die Frage, wie er auf die Gaststätte aufmerksam geworden ist, antwortet Mehrens kurz und knapp mit einem Satz: „Ich habe hier mal Musik gemacht.“ Als Tanz- und Stimmungsmusiker ist Günther Mehrens schon seit 20 Jahren im Geschäft. Und auch das zukünftige Landhaus soll von seiner musikalischen Ader profitieren. Jeden Sonntag sind Tanztees geplant. Und an ausgewählten Sonnabenden soll ebenfalls zum öffentlichen Tanz aufgespielt werden.

Gut 5000 Quadratmeter misst das Tankstellen-Grundstück, zu dem auch das Nachbarhaus mit acht Wohnungen gehört. Viel Platz, den es mit Leben zu füllen gilt. „Wir arbeiten viel mit Reisebusgesellschaften zusammen“, verrät Mehrens. Auch Vereine und Verbände seien stets willkommen. „Bei uns ist ohnehin jeder gern gesehen“, versichert er. Abgebaut werden soll die Überdachung der einstigen Tankstelle vor dem Haupthaus, dem die Anwesen einst den ungewöhnlichen Namen gab. „Da soll eine Terrasse entstehen“, kündigt der neue Hausherr an. Die Kegelbahn solle bleiben, der Billardraum hingegen wegfallen.

Sich selbst beschreibt Günther Mehrens als „flexibel und nicht auf den Mund gefallen“. Dass nicht alle Pläne wie erhofft aufgehen müssen, weiß er sehr genau. „Mich hat die Herausforderung gereizt“, sagt er. Das Landhaus Mehrens solle zu einem „zentralen Punkt“ werden. Eine Hoffnung, die auch Bürgermeister Siegfried Winter (kleines Foto) teilt. „Es ist langfristig besser, die Immobilie wieder in private Hände zu geben“, hatte er schon vor Wochen gesagt. Ein privater Besitzer hätte schlichtweg „mehr Interesse, etwas daraus zu machen“.

Zuletzt gehörte die „Tankstelle“ der Gemeinde, die sie verpachtet hatte. Geprägt wurde sie vor allem von Peter Leisching, der im November 2011 starb, und der das stattliche Haus Stück für Stück aufbaute. Erst wurden vier Kegelbahnen angebaut, dann der Saal, bevor das Gebäude aufgestockt und um Hotelzimmer erweitert wurde. Mitte der 90er Jahre kam die Tennishalle mit vier Spielfeldern hinzu. Die gehört inzwischen dem Amt und soll auch in Amtsbesitz bleiben. „Die haben wir wohl zehn Jahre zu spät gebaut“, gab Peter Leisching 2008 in einem Gespräch mit unserer Zeitung zu. Und da die Halle alles andere als ein Schnäppchen war, gerieten die Finanzen in Schieflage, ehe die Gemeinde die Immobilie kaufte.

