Aktion in Barmstedt : Die Stadt wird zur Meile der Kunst

Barmstedt | Barmstedts Innenstadt wird ab Mitte August in eine große Kunstausstellung verwandelt. 34 Künstler aus Barmstedt und weiteren Gemeinden werden dann ihre Kunstwerke in den Schaufenstern verschiedener Geschäfte ausstellen. Die Aktion „Kunst im Schaufenster“, die vom Handels- und Gewerbeverein Barmstedt (HGB) organisiert wird, beginnt am Sonnabend, 12. August, und endet am Sonntag, 10. September. Sie findet alle zwei Jahre statt – in diesem Jahr zum vierten Mal.

Aquarelle, Ölmalerei, Fotoarbeiten, Kreidezeichnun-gen, Skulpturen, Airbrush und Acryl werden in den kommenden Tagen zwischen Jeans, Schokolade, Büchern, Uhren und Brillen drapiert. Die 34 Künstler kommen überwiegend aus dem Kreis Pinneberg, aber auch aus Norderstedt sind Teilnehmer dabei. „Wir hatten insgesamt 45 Anmeldungen, und es tat uns sehr leid, nicht alle Künstler berücksichtigen zu können“, sagte Heike Brinckmann, stellvertretende Vorsitzende des HGB. Das liege an den Leerständen im Ladenbereich, die in diesem Jahr nicht bestückt werden könnten. In den freien Geschäften hatten bei der vorherigen Aktion noch acht Künstler ausgestellt.

27 Geschäfte und die Sparkasse Südholstein stellen Flächen zur Verfügung. Die Bank stellt ein Areal in der Schalterhalle bereit, wo die Waldgruppe des Kindergartens „Rasselbande“ Werke ausstellt, die die Kinder unter der Leitung der Künstlerin Karin Weißenbacher gefertigt haben. „Die Geschäfte dekorieren gemeinsam mit den Künstlern ihre Schaufenster“, so Brinckmann weiter. Das Ergebnis werde eine raffinierte Präsentation von Kunst und der entsprechenden Ware sein.

Airbrush im Fahrradgeschäft

Harald Cords ist einer der Barmstedter Hobbykünstler, der schon mehrfach bei „Kunst im Schaufenster“ teilgenommen hat. Er stellt seine Airbrush-Werke bei Radsport Preuß aus. „Glaube, Liebe, Hoffnung“ heißt ein Bild und birgt Philosophisches in sich. Wer genau auf das Bild schaut, sieht Leonardos bekannte Zeichnung „Der Mensch in der Mitte“. Die Farben und Formen hängen zusammen, die Malerei ist dreidimensional angelegt. Ein anderes Bild von Cords zeigt Gottes Hand, auf der ein Engel steht, der den Menschen Licht schenkt.

Cornelia Diegmann aus Norderstedt, die ihre Werke in der Druckwerkstatt Riebesell ausstellt, hat großflächig mit Acryl Quitten auf die Leinwand gemalt. Ein anderes Bild zeigt eine Apfelkiste voller leuchtender Äpfel. „Das habe ich in Frankreich gemalt“, sagte sie. Marianne Patschull aus Barmstedt hat unter anderem Gänse gemalt. „Sie zeigen tanzend eine Leichtigkeit und integrieren die dunkle Gans“, so Patschull, die es sehr passend findet, ihre Bilder in der Buchhandlung Reimers zwischen Bücher zu stellen. Licht und Schatten, Stillstand und Bewegung sind auf ihren Motiven zu sehen. „Es ist wie aus dem Leben gegriffen“, sagte sie. Auch die Barmstedter Zeitung ist mit dabei. Redakteur Christian Uthoff zeigt auf Leinwand gezogene Fotografien von Städten und Landschaften in Schweden.

Abschluss zum Kaffeeklatsch

„Die Resonanz aus der Bevölkerung war bisher sehr positiv“, so Brinckmann abschließend. Das Besondere an der Aktion sei auch, dass die Kunstwerke außerhalb der regulären Öffnungszeiten angeschaut werden könnten. „Das gibt es sonst bei keiner Ausstellung“, merkte Brinckmann an.

Der Abschluss von „Kunst im Schaufenster“ fällt mit dem Barmstedter Kaffeeklatsch des HGB am Sonntag, 10. September, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zusammen. „Viele der Kunstaussteller werden anwesend sein und die Barmstedter Innenstadt in ein offenes Künstleratelier verwandeln“, betont Brinckmann. Stadtbummler können ihnen dann bei der Kunst-Arbeit über die Schulter schauen und Fragen stellen.

von Helga Pergande

erstellt am 03.Aug.2017 | 12:00 Uhr