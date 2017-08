Barmstedt : Die Stadt präsentiert Insel-Ideen

vergrößern 1 von 2 Foto: fotograf-barmstedt.de 1 von 2

Barmstedt | Bei der von der Stadt Barmstedt initiierten Aktion „Zukunft Schlossinsel – Ideen gesucht“ sind mehr als 40 Vorschläge zusammengekommen. Von Sonnabend bis Freitag, 9. bis 22. September, werden sie im Rahmen einer Ausstellung in der Kommunalen Halle öffentlich präsentiert. Das hat Marcel Holz (Tourismusbüro) mitgeteilt. Die Arbeitsgruppe (AG) Schlossinsel mit Vertretern aus Politik und Verwaltung habe alle Vorschläge während ihres jüngsten Treffens gesichtet, so Holz. Es seien „viele unterschiedliche Vorschläge dabei, vom Romantikhotel bis zum Barfußpfad. Alle diese Ideen sind wichtige Bausteine auf dem Weg zu einem umfassenden zukunftsfähigen Nutzungskonzept.“

Von Mitte April bis Ende Juni waren die Bürger aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen (wir berichteten). Die Verwaltung habe daraufhin 37 Einzelvorschläge, eine Ideensammlung von Besuchern der Remise auf der Schlossinsel sowie eine Ideensammlung von der öffentlichen Info-Veranstaltung am 13. Mai erhalten, so Holz und ergänzt: „Für die vielen kreativen Ideen und das Interesse an der Weiterentwicklung der Schlossinsel bedanken wir uns.“ Insgesamt seien 2 500 Flyer verteilt worden, so Holz.

Während der Ausstellung werde es auch die Möglichkeit geben, seine eigene Meinung oder Idee mitzuteilen. „Wir wollen so viele unterschiedliche Blickrichtungen wie möglich“, betont Holz. Über die Ideensammlung hinaus bereitet die Verwaltung derzeit die Gründung eines Fördervereins für die Schlossinsel und das Naherholungsgebiet Rantzauer See vor. Wer Interesse an der Mitarbeit hat oder sich später eventuell finanziell beteiligen möchte, kann sich direkt an die Bürgermeisterin wenden.

