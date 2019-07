Baumfällungen in Barmstedt : „Die Säge kreischte unaufhörlich“

Die Fällung von zwei Kastanien an der Hofkoppel sorgt für Kritik. Laut Kreis dürfen Privatpersonen auch im Sommer Bäume fällen – Ausnahme: Artenschutz.

von Elisabeth Meyer

01. Juli 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | Als der Barmstedter Michael Kölln (Name geändert) am vergangenen Donnerstag auf die Straße trat, traute er seinen Augen nicht: Auf einem Grundstück in der Nähe seines Hauses an der Hofkoppel waren Arbeiter dabei, eine alte Kastanie zu fällen. „Die Motorsäge kreischte unaufhörlich. Ich frage mich, wie so etwas mitten im Sommer möglich sein kann“, sagte Kölln, der sich deswegen an unsere Zeitung wandte und verständnislos anfügte: „Alle reden vom Klimawandel, und dann passiert so was.“

Insgesamt wurden auf dem Grundstück zwei Kastanien gefällt. Weder der Stadt noch dem Kreis waren die Fällungen im Vorfeld bekannt, wie die Sprecher auf Anfrage mitteilten. Nach Informationen unserer Zeitung waren die beiden, etwa 70 Jahre alten Kastanien von einem Schädling befallen und mussten daher gefällt werden. Das sei auf Privatgrundstücken generell auch im Sommer ohne Genehmigung erlaubt, wie Kreissprecher Oliver Carstens erklärte. „Allerdings muss unbedingt der Artenschutz beachtet werden.“ Sprich, die Eigentümer müssten „insbesondere zu dieser Jahreszeit sicherstellen, dass in den Bäumen nicht noch Vögel brüten, dass Fledermäuse dort nicht ihr Quartier haben, und dass sich kein Hornissennest in den Bäumen befindet“. Ansonsten drohe „ein empfindliches Bußgeld“, warnt Carstens.

Elisabeth Meyer

Der Grundsatz, dass Bäume zwischen dem 1. März und dem 30. September nicht gefällt werden dürfen, gilt nicht für Privateigentümer. Die einzige Möglichkeit für Kommunen, das zu verhindern, ist eine Baumschutzsatzung. Doch die wurde in Barmstedt bereits mehrfach abgelehnt. Im jüngsten Bauausschuss kam das Thema wieder auf den Tisch. Auf Nachfrage von Marina Quoirin-Nebel (Grüne) berichtete Fachamtsleiter Uwe Dieckmann, dass die Verwaltung im Rahmen der Erstellung des Baumkatasters aktuell 1289 städtische Bäume erfasst habe. „521 müssen wir ausschneiden, zwei Drittel noch in diesem Jahr“, berichtete er. 15 Bäume hätten aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen.



Baumschutzsatzung mehrfach abgelehnt





„Kann man das Baumkataster nicht auf die Vorgärten ausweiten?“, fragte Quoirin-Nebel. Denn oft würden für Baugrundstücke alte Bäume gefällt. „Das ist sehr schade, und so könnten wir sie schützen.“ Doch das wäre eine „Einführung der Baumschutzsatzung durch die Hintertür, die wir nun schon häufiger abgelehnt haben“, erwiderte Annette Bremer-Wilms (SPD). Auch Ernst-Reimer Saß (CDU) erklärte, er sei total dagegen. „Ich finde, das ist eine Privatangelegenheit. Auf meinem eigenen Grundstück möchte ich über meine Bäume selbst entscheiden.“

Die Eigentümerin der gefällten Kastanien war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.