Corona im Kreis Pinneberg : Die Redaktion im Homeoffice: So arbeiten wir – und ihr?

Die Reporter von shz.de aus dem Kreis Pinneberg und Hamburg zeigen ihre Arbeitsplätze zu Hause. Jetzt seid ihr dran.

von Christian Uthoff

25. März 2020, 18:30 Uhr

Kreis Pinneberg/Hamburg | Die Redaktionsgebäude des A.Beig-Verlags im Kreis Pinneberg sind in Zeiten des Coronavirus nur noch mit wenigen Personen besetzt. Stattdessen werden die Texte für shz.de und die sieben Tageszeitungen zwischen Wedel und Barmstedt von den Reportern häufig direkt von zu Hause aus geschrieben.

So stellen wir sicher, dass ihr jeden Tag über alles rund um das Coronavirus und die weitere Nachrichtenlage im Süden Schleswig-Holsteins und Hamburg informiert seid.

Kinderstimmen in Telefonkonferenzen

Das Homeoffice hat die Arbeitsabläufe in der Redaktion verändert. Smartphone, Laptop und der Messengerdienst Slack gehören zu den wichtigsten Arbeitsutensilien. Während der Telefonkonferenzen sind im Hintergrund immer wieder Kinderstimmen zu hören, die fragen, ob Papa jetzt mit ihnen spielen kann.

So gleich die Schreibtische in der Redaktion aussehen, so unterschiedlich sind sie im Homeoffice. Wir zeigen euch einige der Arbeitsplätze, im Gegenzug könnt ihr uns eure Homeoffice-Bilder zusenden.



Schickt uns Fotos von euren Homeoffice-Plätzen per Mail an online@a-beig.de.

Und jetzt seid ihr gefragt: Schickt uns eure Bilder aus dem Homeoffice und erzählt uns, wie es euch geht. Was ist am Arbeiten daheim besonders schön, was vermisst ihr?

Schreibt bitte euren Namen und Wohnort dazu, damit wir die Bilder zuordnen können. Eure Einsendungen wollen wir bei shz.de und in unseren sieben Tageszeitungen im Kreis Pinneberg veröffentlichen. Unsere Mailadresse lautet: online@a-beig.de.

