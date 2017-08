Stoppelmarktbilanz : Die Polizei ist zufrieden

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Uthoff 1 von 2

Barmstedt | An den Zugängen standen tonnenschwere Sandsäcke, daneben Polizeibeamt mit Maschinengewehren und weitere Beamte, die durch die Innenstadt patrouillierten: Der Barmstedter Stoppelmarkt war in diesem Jahr so gut gesichert wie noch nie. „Man muss sich leider an diese Umstände gewöhnen“, sagte Mitorganisator Günter Sattler gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Sicherheitsmaßnahmen seien aber von den Besuchern „grundsätzlich gut angenommen worden“, betonte er. Eine Einschätzung, die Barmstedts neuer Polizeichef Sascha Schmidt bestätigte. „Das Konzept hat sich bewährt und ist positiv aufgenommen worden.“

Auch bei künftigen Veranstaltungen – etwa bei der Freilichtoper „Nabucco“ am 2. September auf dem Marktplatz und auf dem Weihnachtsmarkt Anfang Dezember – werde die Polizei präsent sein, sagte Schmidt. Allerdings vermutlich in anderer Form. „Wir passen unser Konzept an die jeweilige Veranstaltung an.“ Dabei gelte es, mit Augenmaß zu entscheiden: Zum einen müssten die Maßnahmen wirksam sein, „zum anderen wollen wir die Bürger ja nicht verschrecken“. Insgesamt seien täglich mindestens zwölf Beamte im Einsatz gewesen.

Mit dem Verlauf des Markts sei er aus polizeilicher Sicht sehr zufrieden, sagte Schmidt. „Es war ein ruhiger und erfolgreicher Einsatz.“ Die Beamten hätten lediglich eine Körperverletzung – nach dem Markt am Kuhberg – registriert und vier Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darunter sei ein Fall „grob anstößigen Verhaltens“ gewesen, sagte Schmidt: Ein Marktbesucher aus Elmshorn habe vor den Augen der Beamten den Einsatz eines Maschinengewehrs imitiert. „Das muss nun wirklich nicht sein.“ Darüber hinaus habe es „diverse betrunkene, zum Teil hilflose Personen“ gegeben, sagte Schmidt – „aber das gehört zu so einem Fest wohl leider dazu“.

Geschäftsleute: Zu hohe Standmieten

Sattler zog eine etwas durchwachsene Bilanz des viertägigen Markts. „Das Wetter und die Umleitungen wegen der Baustelle haben uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte er. Wie berichtet, hatte es an drei Tagen immer wieder geregnet, lediglich am letzten Tag war es durchgehend trocken. Doch diejenigen Besucher, die sich weder vom Wetter noch von Umwegen abhalten ließen, seien zufrieden gewesen, sagte Sattler – und auch die Resonanz der Schausteller sei sehr gut gewesen. „Alle haben gesagt, dass sie im nächsten Jahr wiederkommen wollen. Ein größeres Kompliment gibt es nicht.“ Gut angekommen worden seien auch das neue Café im Humburg-Haus und die ebenfalls neue Kinder-Arena, sagte Sattler. Summa summarum sei es „ein gelungenes Fest“ gewesen.

Kritik gab es indes auch: Mehrere Einzelhändler erklärten gegenüber unserer Zeitung, sie hätten sich gern mit einem Stand vor ihr Geschäft gestellt, doch die Standmiete sei ihnen zu hoch gewesen. Ein Argument, das Sattler nicht gelten lassen will. „Einige Geschäftsleute waren draußen, und den anderen halten wir extra die Flächen vor ihren Schaufenstern frei.“ Über Preise rede er zwar nicht öffentlich, sagte Sattler, ergänzte aber: „Wir stehen jederzeit gern für Gespräche zur Verfügung und sind offen für Vorschläge. Wer also eine Idee hat, wie er sich am Markt beteiligen möchte, kann gerne zu uns kommen.“

von Elisabeth Meyer

erstellt am 24.Aug.2017 | 10:00 Uhr