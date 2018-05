Immer weniger Bürger engagieren sich: In drei Barmstedter Umlandgemeinden treten weniger Parteien zur Wahl an als 2013

von shz.de

01. Mai 2018, 15:43 Uhr

Dass es immer schwerer wird, für ehrenamtliche Tätigkeiten Mitstreiter zu finden, ist nicht neu. Einmal mehr wird dieses Problem im Vorfeld der Kommunalwahl deutlich: Gleich in drei Orten im Barmstedter Umland treten Wählergruppen oder Parteien nicht mehr an. Folge: Die politische Vielfalt schrumpft. Wie gehen Amtsvorsteher, Bürgermeister und andere damit um? Was heißt das für die kommunalpolitische Arbeit vor Ort, und was können Ge-meinden tun, um wieder mehr Begeisterung bei der Bevölkerung für eine Mitar-beit in der Gemeindevertre-tung zu wecken?

Bürgermeister Wolfgang Münster aus Bokel ist froh darüber, dass sich in seinem Dorf noch zwei Parteien um Wählerstimmen bewerben und es daher noch eine „echte“ Wahl gibt. „Für so ein kleines Dorf wie Bokel sind drei Parteien vielleicht auch ein bisschen viel.“ Gründe für das geringer werdende Interesse an einer kommunalpolitischen Tätigkeit sieht er im Fehlen polarisierender Themen. „Wir haben alles im Einvernehmen gemacht, das ist für die Bürger eher langweilig. Wenn es morgen eine Windkraftanlage mitten im Dorf geben sollte, hätten wir viel mehr Engagement“, ist er sich sicher. Weitere Gründe sieht er in der zunehmenden Belastung der jungen Familien durch weite Arbeitswege und die Kindererziehung.

Die Partei, die in Bokel für die Kommunalwahl nicht mehr genug Kandidaten zusammenbekommen hat, ist die Unabhängige Wählergruppe Bokel (UWB). Manfred Delfs, derzeit noch stellvertretender Bürgermeister, sieht die Gründe dafür auch bei Familie und Arbeitsbelastung. „Unsere Bemühungen, eine gemeinsame Liste mit einer anderen Wählergruppe aufzustellen, sind gescheitert. Aber wir hören nicht auf und wollen uns neu entwickeln“, so Delfs. Seiner Meinung nach könne man Interesse für das Ehrenamt durch Aktionen wie „Holstein blüht auf“ – bei der er sich um Saatgut gekümmert habe –, oder durch ein Engagement in den Sandgruben wecken.

Außer Bokel ist auch Westerhorn vom Rückgang der politischen Vielfalt betroffen: Dort tritt die SPD nicht mehr an. Es bleiben noch die CDU und die Wählergemeinschaft, die erneut um Mandate kämpfen.

Hörnerkirchens Amtsvorsteher Bernd Reimers (CDU) rät den Verantwortlichen seiner Gemeinden: „Gemeindepolitik muss transparent und offen sein, und wo immer es geht, müssen gerade die jungen Bürger mit eingebunden werden. Mein Spruch an die Jugend: Wenn ihr ein Zuhause haben wollt, müsst ihr auch etwas dafür tun. Leider sind unsere Dörfer immer mehr zu Schlafdörfern geworden.“

Amtsdirektor Heinz Brandt vom Amt Rantzau ist indirekt von der Entwicklung betroffen. In der Gemeinde Groß Offenseth Aspern tritt nur noch eine Partei an. Auswirkungen auf seine Arbeit habe das keine, sagt Brandt. Er meint: „Die Bürger sehen jeden Tag, was auf der großen Bühne gespielt wird – daher kommt die Politikverdrossenheit“. Als ein gutes Beispiel für andere Gemeinden sieht er die Informationsveranstaltungen, die in Bokholt-Hanredder organisiert wurden und zum Erfolg geführt hätten.