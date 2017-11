Barmstedt : Die Kirchengemeinde verliert Mitglieder

von Siegfried Schilling

erstellt am 14.Nov.2017 | 16:30 Uhr

Barmstedt | Etwa 30 Mitglieder der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Barmstedt hatten sich am Sonntag nach dem Gottesdienst zur Gemeindeversammlung im Gemeindehaus eingefunden. Die Eröffnung nahm der Kirchenratsgemeindevorsitzende Klaus-Dieter Piepenburg vor, der im Anschluss daran einen Überblick über die Entwicklung der Kirchengemeinde in verschiedenen Bereichen gab. Diese besteht aus der Stadt Barmstedt und zwölf Dörfern und umfasst insgesamt 153 Quadratkilometer – ist also laut Piepenburg „eine große und weit verzweigte Gemeinde“.

Bei der Mitgliederentwicklung setzt sich der Negativtrend der Vorjahre, der auch bundesweit festzustellen ist, durch Austritte und Sterbefälle fort. Belief sich die Zahl der Austritte laut Piepenburg im Jahr 2016 auf 133, so seien es in diesem Jahr – bis Ende September – 129. Aktuell gehören der Kirchengemeinde noch 10 179 Erwachsene an. Aufgeschlüsselt in die Bezirke heißt das, dass dem Westbezirk 2116, dem Nordbezirk 2271, dem Bezirk Mitte 1228 und dem Bezirk Süd 2272 Personen angehören. Zudem seien in diesem Jahr bisher 134 Gottesdienste gehalten worden, so Piepenburg. 127 Verstorbene wurden zur letzten Ruhe gebettet, etwa ebenso viele wie im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Taufen – bislang 75 – sei gesunken, die Zahl der Trauungen – bisher 33 – liege im Durchschnitt. Einen leichten Rückgang habe es mit 123 bei den Konfirmanden gegeben.

Einblick in ihre Arbeit gab die Jugendwartin Maja Eichhorn, der auch die Leitung der beiden Kinder- und Jugendgruppen obliegt. Weitere Felder ihres Arbeitsbereichs sind der Weihnachtsbasar, die Jugendgottesdienste, die Konfirmandenfreizeit, der Nähkreis für Mütter und Kinder sowie die Teilnahme an der Barmstedter Kinderstadt. Zudem hatte sie wieder eine Sommerfreizeit auf Hooge organisiert, an der in diesem Jahr 30 Jungen und Mädchen teilnahmen. 2018 soll es die nächste Auflage geben.

Für die kirchlichen Finanzen ist der stellvertretende Gemeinderatsvorsitzende Lothar Dietrich zuständig, der in seinem Vortrag die Finanzierung des Kirchenzentrums in Klein Offenseth-Sparrieshoop und der Sanierung der Heiligen-Geist-Kirche erläuterte. Die beiden Projekte schlugen mit 1,8 beziehungsweise 1,4 Millionen Euro zu Buche, so Dietrich. „Das Projekt in Sparrieshoop konnten wir nur realisieren, weil es von der EU als Leuchtturmprojekt anerkannt und mit insgesamt 750.000 Euro gefördert wurde“, sagte er.

Die Kirchengemeinde hat sich auch für die Zukunft noch einige Projekte vorgenommen – von der Reinigung der Kanzel bis zur Sichtbarmachung der romanischen Wand. Wenn feststeht, wie viele Rücklagen noch vorhanden sind, soll es losgehen. Auf der Tagesordnung standen auch die Berichte der anwesenden Pastoren. Sie belegten, wie lebendig sich das Gemeindeleben in den verschiedenen Bezirken darstellt. Zu den besonderen Festen zählten unter anderem die Goldene Konfirmation, das Erntedankfest mit Bullenkuhlen, die Ökumenische Gebetswoche, das Sommerfest und die offizielle Eröffnung der renovierten Heiligen-Geist-Kirche.