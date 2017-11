Weihnachtsmärchen in Barmstedt : Die Jugend der Speeldeel zeigt „Wenn Frau Holle Rheuma hat“

vergrößern 1 von 2 Foto: Helga Pergande 1 von 2

von Helga Pergande

erstellt am 27.Nov.2017 | 16:06 Uhr

Barmstedt | Das Märchen „Frau Holle“ aus der Sammlung der Gebrüder Grimm ist wohl jedem bekannt. Die erweiterte Fassung von Judith Weidl „Wenn Frau Holle Rheuma hat“ brachte die Theaterjugend der Barmstedter Speeldeel am Wochenende vor mehreren hundert Zuschauern in der Aula der Grund- und Gemeinschaftsschule auf die Bühne. Gebannt verfolgten die Kinder, die auf dem Boden vor der Bühne und in der ersten Reihe saßen, wie der Hahn mit seinem imposanten Gefieder herumstolzierte und Kater Mali und Katze Luna die Betten von Frau Holle schüttelten, damit es in der Welt schneien konnte.

Die Erwachsenen amüsierten sich über die schwatzhafte Frau Semmel, die jede Neuigkeit trotz gegenteiliger Beteuerung sofort weiter tratschte. Auch die Rolle der Schwiegermutter, die ihre faule Tochter stets in Schutz nahm und die fleißige Marie herumkommandierte, sowie die hochnäsige Frau des Bürgermeisters waren überzeugend gespielt. Gut überbrückt waren die Umbaupausen, während der vor dem geschlossenen Umhang einige Gaukler auftraten. „Ich glaube, die Kinder warten nicht auf uns“, sagte Gaukler Beppo – und erhielt aus der ersten Reihe den Zuruf: „Ich aber.“

Auf der Bühne reihten sich anschließend wieder lustige Szenen aneinander. So mussten Katze und Kater der Rheuma geplagten Frau Holle beim Bettenschütteln helfen, obwohl sie lieber Mäuse jagen wollten. Sie schlugen Frau Holle fleißige Hilfskräfte wie Aschenputtel vor. „Zu schmutzig“, meinte Frau Holle. Dornröschen? Schläft zu lange. Schneewittchen? Die sieben Zwerge wollte Frau Holle nicht auch noch haben. Nachdem die fleißige Marie in den Brunnen gefallen war, bedauerte Gaukler Beppo vor der Bühne, dass sie nun ertrunken sei – und erntete von den jungen Zuhören lauten Widerspruch.

Mehr zum Thema Interaktive Karte : Das sind die vorweihnachtlichen Märkte im Kreis Pinneberg

„Ich habe ein Buch von Frau Holle“, sagte Mathilda (5) in der Pause, während der Speeldeel-Mitglieder Getränke und Kuchen verkauften. Mathilda und Lina (5) fanden die Szene am besten, in der Marie mit Gold übergossen wurde. Wiktoria und Pia (beide 9) waren von der Aufführung begeistert. „Die Schwiegermutter, die alte Motzkuh, war cool“, sagten sie, und Olivier (10) musste lachen, weil der Hahn einmal zu früh auf der Bühne erschienen war und auf dem Absatz kehrt gemacht hatte.

„Wir Jugendlichen haben das Stück selbst ausgesucht, weil es uns richtig gut gefällt“, sagte Mimin Julia Bornholdt. „Das Stück ist zwar lang, hat aber viele Rollen zu vergeben und war umsetzbar“, sagte Inge Boehnke, die die Kostüme geschneidert hatte.