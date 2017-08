Evolution einer Großveranstaltung : Die Geschichte des Stoppelmarkts

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Uthoff 1 von 2

Barmstedt | Stoppelmarkt – das heißt heutzutage Freunde treffen, Live-Musik hören, Bratwurst essen, Autoscooter fahren und ein Bier trinken. Doch das war nicht immer so. Die Großveranstaltung hat sich im Laufe der Jahrzehnte stark gewandelt – zuletzt 2015, als mit Michael Sonnenberg ein privater Veranstalter die Organisation übernahm und ein Bühnenprogramm eingeführt wurde.

Und zuvor? Auf die historischen Spuren des Stoppelmarkts hat sich bereits der Barmstedter Chronist Hans Dössel im Jahr 1936 begeben. In seiner „Geschichtlichen Schau zu Stadt und Kirchspiel Barmstedt“ findet sich unter anderem auch eine Erklärung dafür, warum der Stoppelmarkt am Montag gefeiert wird – ein eher ungewöhnlicher Tag für eine Großveranstaltung.

Laut Dössel waren die alten Märkte in Barmstedt in erster Linie Viehmärkte – vor allem die im Frühling und Herbst. Das habe sich gegen 1715 gewandelt. Aus den Veranstaltungen wurden nebenbei Krammärkte, auf denen Dinge des täglichen Bedarfs wie Pfannen oder Kessel angeboten wurden. Die vier Märkte waren laut Dössel damals schon an bestimmte Tage gebunden: Der Frühjahrsmarkt fand regelmäßig am Montag nach Judica, dem fünften Fastensonntag zwischen Aschermittwoch und Ostern, statt. Der zweite Markt wurde am 15. August, dem Zeitfenster des Stoppelmarkts veranstaltet. Die Märkte drei und vier waren jeweils für den 6. Oktober und 2. November geplant.

Zum ersten Mal als Stoppelmarkt bezeichnet Dössel die Veranstaltung bei seinen Ausführungen zum Jahr 1840. Damals bat der Fleckensbevollmächtigte Brügge die dänische Regierung um eine Verlegung des Stoppelmarkts auf den 17. August. Denn: Laut Paragraf 14 der Verordnung betreffend der Sonn- und Festtage mussten Jahr- und Viehmärkte damals am Samstagnachmittag um 16 Uhr beendet werden. „Da aber um diese Zeit erst der Hauptzugang der bäuerlichen Bevölkerung einsetzte, sah Brügge den Erfolg des Stoppelmarkts in Frage gestellt“, schreibt Dössel. Er wollte daher für alle Zeiten Märkte auf den folgenden Montag verlegen, falls sie planmäßig auf den Sonnabend fallen sollten. Die Regierung genehmigte diesen Plan – so ist der Stoppelmarkt mit dem Montag verbunden.

Mit der Zeit, so Dössel weiter, habe sich auch die fröhliche Seite der Märkte herausgebildet. „Männlein und Weiblein huldigten in nachhaltigem Maße dem Tanze“, schreibt er. „Nach und nach gestaltete sich auch der Markt selbst zu einer Volksbelustigung“ – gerade für die Jugend. Diesem Umstand sei Rechnung getragen worden, indem die Hauptmarkttage schulfrei gehalten wurden. 1828 sei das erste Karussell nach Barmstedt gekommen. Von da an hätten die Märkte die Kinderherzen erobert.

Die Veranstaltungen wurden laut Dössel auf den Straßen Barmstedts und den angrenzenden gepflasterten Höfen abgehalten. Der große Marktplatz, auf dem heutzutage beim Stoppelmarkt die große Bühne steht, sei bis 1804 wüstest, unebenes Gelände mit tiefen Löchern gewesen.

Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes habe die Bedeutung der Ochsenwege in Schleswig-Holstein ein Ende genommen, schreibt Dössel weiter. Die Märkte verloren den Charakter der Viehmärkte. „Sie wurden mehr und mehr reine Vergnügungsstätten und Volksbelustigungen: Jahrmärkte, wie wir sie heute kennen“, schreibt er. Das sei zur Wende des 19. Jahrhunderts geschehen. Und: „Von ihnen gewann der August-Markt als ,Stoppelmarkt‘ einen besonderen Ruf über die Grenzen des Kirchspiels hinaus.“

