Im Wettlauf mit dem Regenwetter : Die Feuchtigkeit macht den Bauern zu schaffen

vergrößern 1 von 1 Foto: Thieme (4) 1 von 1

Barmstedt | Goldgelb steht das Getreide auf den Feldern im Barmstedter Umland. Eigentlich ist jetzt Erntezeit. Doch die Wetterkapriolen machen den Bauern zu schaffen. Einen trockenen Tag zu erwischen, gleicht einem Lottospiel.

Gegen 14 Uhr beginnt Landwirt Björn Thießen aus Bilsen am vergangenen Donnerstag die Ernte auf einem Weizenfeld. „Wir können teilweise erst sehr spät beginnen, weil es so viel Tau gibt. Vorher ist es schlicht zu feucht“, sagt Thießen. Den Mähdrescher fährt Tim Rose. Er unterstützt Thießen als Aushilfe. Bahn um Bahn steuert er das schwere Gerät über den Acker. Die Halme sind dicht gewachsen und kaum vom Wind niedergedrückt. „Das Getreide steht eigentlich gut. Aber wahrscheinlich ist es zu nass. Man merkt schon, wie weich der Boden ist“, sagt Rose.

Dabei sind Menge und Qualität des Weizens gar nicht schlecht. „Wir liegen bei etwa 100 Doppelzentnern pro Hektar. Das ist in Ordnung“, sagt Thießen. Die Preise am Markt seien mit etwa 16,50 Euro pro 100 Kilogramm nicht berauschend, aber besser als 2016. Das Problem: In den vergangenen Wochen gab es keine verlässliche Trockenperiode. Immer wieder Schauer, kaum Wind. „Ich habe das Gefühl, dass es zunehmend schwieriger wird. Drei bis vier Wochen Sommerwetter am Stück sind selten geworden“, sagt Thießen. So werden auch Maschinen knapp. Nicht jeder Landwirt hat einen eigenen Mähdrescher. Viele holen sich Unterstützung von einem Lohnunternehmer. Auch Thießen hat drei der Maschinen im Fuhrpark und bedient andere Kollegen. „Wenn es mal ein paar Tage ohne Regen gibt, rufen alle gleichzeitig an. Dann gibt es eine Warteliste.“

Die Tage werden nun kürzer und die Zeit wird knapp. Denn je weniger Sonnenstunden es gibt, desto mehr Tau ist zwischen den Pflanzen und desto weniger Zeit bleibt fürs Trocknen. Das heißt: Die Ernte müsste für bis zu vier Euro pro 100 Kilogramm in der Mühle mit großem Energieaufwand getrocknet werden. Das schmälert den Umsatz deutlich.

Zunehmend schwieriger wird es laut Thießen und Rose auch auf den Straßen. „Die Autofahrer fluchen, wenn sie die langsamen Erntemaschinen vor sich haben. Dabei sind wir nur wenige Wochen im Jahr unterwegs“, sagt Rose. Auch Nachtarbeit ist angesagt, wenn die Zeit knapp wird. „Ich wünsche mir, dass Auto- und Radfahrer etwas mehr Rücksicht nehmen. Und es wäre auch schön, wenn Anwohner erst mal das Gespräch mit dem Landwirt suchen, bevor sie ihn wegen vermeintlicher Ruhestörung bei den Behörden anschwärzen“, sagt Thießen.

Der Bilsener nimmt eine Hand voll Stroh und biegt es. Die Halme sind elastisch, obwohl sie brechen müssten. Ein Testgerät bestätigt: Die Feuchte liegt bei 18 statt der erforderlichen 14,5 Prozent. Gegen 15 Uhr bricht Thießen die Ernte ab. Er hofft auf besseres Wetter. Doch als er den Mähdrescher vom Feld fährt, fallen schon wieder Regentropfen.

von Tobias Thieme

erstellt am 15.Aug.2017 | 12:00 Uhr