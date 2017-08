Neue Kurse und neue Dozentin : Die Familienbildungsstätte setzt auf gesponserte Kurse

vergrößern 1 von 1 Foto: Carmen Jaspersen, dpa 1 von 1

Barmstedt | Die Familienbildungsstätte (FBS) Elmshorn in Barmstedt hat in ihrem zweiten Halbjahresprogramm für mehrere Angebote in Barmstedt die Gebühren gesenkt. Dank finanzieller Unterstützung des FBS-Fördervereins und der Treuhandstiftung Rathjens können drei Vortragsabende für jeweils zwei Euro sowie zwei Erlebnis-Nachmittage auf dem Bauernhof kostenlos angeboten werden, wie Koordinatorin Heidi Reimers berichtete. Unter den 17 Angeboten bis zum Jahresende fänden sich wieder etliche neue, betonte sie. Gleich vier davon leitet Karola Beck-Hormann, die als Dozentin ebenfalls zum ersten Mal für die FBS arbeitet.

Folgende Angebote werden gesponsert: der Info-Abend „Gut ernähren von Anfang an“, bei dem es nicht um Rezepte, sondern um generelle Ratschläge zur gesunden Ernährung geht, der Info-Abend „Großeltern – die neue Rolle“, bei dem die Teilnehmer miteinander darüber diskutieren können, sowie der Info-Abend „Großeltern – Paten gesucht“. Dabei können Interessierte Patenschaften für Kinder übernehmen, um deren Eltern zeitweise zu entlasten. „Es wird dazu Basiswissen vermittelt, und wir stellen Kontakte her“, erklärt Koordinatorin Heidi Reimers. Desweiteren werden die Kurse „Auf den Spuren der Apachen“ und „Hopp, hopp, hopp, Pony lauf Galopp“ auf dem Hof von Marina Wähling bezuschusst. Sie richten sich an Vier- bis Zehnjährige, die Pferde mögen.

Die 39-jährige Physiotherapeutin, die aus Heidelberg stammt und vor zehn Jahren „der Liebe wegen“ nach Barmstedt gezogen ist, bietet in ihrer Praxis an der Großen Gärtnerstraße ab 9. Oktober den Kursus „Mama fit – Baby mit“ an. Er richte sich an Mütter, die nach der Geburt wieder fit werden wollen und sich dabei nicht um die Kinderbetreuung sorgen müssen, sagt Beck-Hormann, die selbst zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren hat. Durch die Schwangerschaft und das Tragen des Kindes werde vor allem der Rücken häufig belastet, erklärt sie. Er solle durch gezielte Übungen gestärkt und entlastet werden.

Auf die Idee, sich als Dozentin bei der FBS zu bewerben, sei sie gekommen, weil sie dort selbst während und nach ihren Schwangerschaften Kurse besucht habe, so Beck-Hormann: etwa Pekip, Schwangeren-Yoga und den „Mini-Club“. Außer „Mama fit – Baby mit“ bietet sie ab Mitte Oktober drei Wirbelsäulengymnastik-Kurse an. „Alles sind zertifizierte Präventionskurse, die von den Krankenkassen mit bis zu 80 Prozent bezuschusst werden“, betont sie. Kein Kursus soll mehr als acht Teilnehmer haben, „damit ich auf jeden individuell eingehen kann“.

Neu im Programm sind darüber hinaus die Info-Abende „Gut ernähren von Anfang an“ (9. November), „Großeltern – die neue Rolle“ (10. Oktober) und „Großeltern – Paten gesucht“ (21. November). Sie richten sich an Erwachsene, während „Olympische Spaßspiele auf dem Bauernhof“ (28. September), „Auf den Spuren der Apachen“ (19. Oktober) und „Herbstlicher Bastelspaß von Feld und Wiese“ (28. Oktober) für Kinder beziehungsweise Kinder in Begleitung ihrer (Groß-)Eltern gedacht sind. Das komplette Programm der FBS ist im Internet sowie in den Programmheften veröffentlicht, die seit kurzem in etlichen Barmstedter Geschäften und öffentlichen Einrichtungen ausliegen.

von Elisabeth Meyer

erstellt am 29.Aug.2017 | 12:00 Uhr