Die ersten Häuser stehen leer

Neubauvorhaben an der Königsberger Straße: Alte Wohnungen werden nicht wieder vermietet / Genossenschaft plant zwölf Neubauten

von Elisabeth Meyer

26. August 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | Die ersten Mieter sind ausgezogen, die Wohnungen stehen leer: An der Königsberger Straße in Barmstedt wirft das Neubauvorhaben seine Schatten voraus. Wie berichtet, sollen dort mehrere Wohnblöcke abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. „Wir lassen seit einiger Zeit Wohnungen leerziehen, wenn die Mieter gekündigt haben. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wäre es nicht gut, Wohnungen, die in absehbarer Zeit abgerissen werden sollen, noch zeitlich begrenzt zu vermieten“, erklärte Nils Fischer, Vorstand der Baugenossenschaft GKB Pinneberg, der die Häuser gehören, auf Anfrage unserer Zeitung.

Wann mit dem Abriss der ersten Häuser begonnen wird, wollte Fischer nicht sagen – die Planungen stünden noch ganz am Anfang. „Und sobald sie konkretisiert sind, werden wir zunächst die betroffenen Bewohner informieren.“ Fest steht zumindest, dass zunächst Gartenfläche östlich des Sandberg und nördlich der Königsberger Straße mit drei Blöcken bebaut wird. „Dann können die Bewohner aus dem Bestand in diese neuen Wohnungen umsiedeln“, so Fischer. Anschließend sollen „im Bereich der bestehenden Bebauung weitere neue Gebäude entstehen“, wie es in den Planungsunterlagen heißt. Die Bebauung soll in mehreren Abschnitten erfolgen und etwa fünf Jahre dauern.

Insgesamt sollen auf dem etwa 1,8 Hektar großen Areal sollen zwölf neue, überwiegend zweigeschossige Mehrfamilienhäuser und Reihenhäuser entstehen. Zwei neuere Wohnblöcke südlich der Königsberger Straße bleiben stehen. Insgesamt werden etwa 85 neue Wohnungen entstehen – bislang sind es 49. Die neuen Gebäude sollen aktuellen energetischen Vorgaben entsprechen und barrierefrei sein, so die GKP. In Anbetracht einer „immer älter werdenden Bevölkerung“ sei die Überplanung „zwingend ratsam und notwendig“.

Laut GKP werden die Wohnungen zwischen 30 und 80 Quadratmeter und die Reihenhäuser zwischen 90 und 100 Quadratmeter groß sein. Die Reihenhäuser seien für jüngere Bewohner und junge Familien, die Geschosswohnungen größtenteils für die älteren Bewohner gedacht. „Dadurch wird auch eine generationsübergreifende, gemischte Bevölkerungsstruktur des Quartiers erreicht“, so die GKP. Die Wohnungen werden den GenossenschaftsmitgIiedern zur Verfügung gestellt.

Den Mietern sollen künftig 114 – oberirdische – Stellplätze zur Verfügung stehen. Sie seien auch „außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, um den Bedarf decken zu können“, heißt es in den Planungsunterlagen. Darüber hinaus plane die GKP, neben den Neubauten Fahrradhäuser zu errichten, sagte Fischer. Ob es auch Ladesäulen für E-Autos und ein Blockheizkraftwerk zur autarken Energieerzeugung geben werde, sei dagegen noch unklar. Auf der Gartenfläche sollen laut Planung sechs Obstbäume und mehrere Nadelbäume gefällt werden. Der BUND habe angemahnt, wenigstens die Obstbäume zu ersetzen, erklärte Anne Nachtmann vom Büro DN-Stadtplanung, die das Projekt planerisch betreut. Zwei Birken im südlichen Bereich sollen erhalten bleiben, sagte sie.



Stadtvertreter beraten am 27. August





Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses, der sich vor kurzem erneut mit dem Vorhaben befasst hat, stimmten den aktuellen Planungen zu. Die Stadtvertreter müssen diese Entscheidung noch bestätigen. Das Thema steht während ihrer Sitzung am kommenden Dienstag, 27. August, auf der Tagesordnung. Die Sitzung in der Kommunalen Halle, Am Markt 1, beginnt um 19 Uhr. Zu Beginn erhalten Einwohner die Möglichkeit, Fragen zu stellen.