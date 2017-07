Die ersten Acts stehen fest

vergrößern 1 von 2 Foto: Uthoff 1 von 2

Eine Bühne auf dem Marktplatz, eine Bühne am Ende der Reichenstraße: So sieht das Konzept von Veranstalter Michael Sonnenberg für den diesjährigen Stoppelmarkt aus, der am Freitag, 18. August, beginnen wird. Auftreten werden am ersten Veranstaltungstag unter anderem die Hamburger Band „Push it up“ sowie Elvis-Entertainer Tom Miller. „Push it up“ ist eine reine Frauenband, die aktuelle Hits und zeitlose Klassiker spielt. „Das ist vom Allerfeinsten“, sagt Sonnenberg. Die Gruppe soll am Freitagabend ab 20.30 Uhr die Marktplatz-Bühne rocken. Tom Miller spielt ab 21 Uhr auf der Bühne in der Reichenstraße.

Die beiden Bühnen sind eine von mehreren Neuerungen, die der Barmstedter Stoppelmarkt in diesem Jahr erfahren wird. Bereits Mitte Juni hatten Sonnenberg und sein Barmstedter Projektberater Günter Sattler mitgeteilt, dass in diesem Jahr auch die Chemnitzstraße und das Humburg-Haus in die Veranstaltungsmeile einbezogen werden. Geplant sind dort ein Stoppelmarkt-Café, ein „Markt der anderen Art“ mit Kunsthandwerk und weiteren Verkaufsständen sowie die Kinder-Arena (wir berichteten). Änderungen gibt es auch an anderen Stellen der Veranstaltungsfläche: Der Autoscooter, der sonst auf dem Parkplatz an der Einmündung Feldstraße/Reichenstraße steht, wird seine Zelte nun auf dem ehemaligen Rewe-Parkplatz im Bereich Marktstraße/Küsterkamp aufschlagen. „Das hängt mit dem Verkehr zusammen“, berichtet Sonnenberg. In der Vergangenheit war die Einmündung Reichenstraße/Feldstraße während der Veranstaltung für Autos gesperrt gewesen, damit die Fußgänger sicher zum Autoscooter gelangen konnten. Die Stoppelmarkt-Meile wird nun stattdessen von der Bühne in der Reichen-straße abgeschlossen. „Sie wird am Ende der Straße quer aufgestellt“, sagt Sonnenberg. Dabei werde genug Platz eingeplant, damit Rettungsfahrzeuge weiterhin in die Reichenstraße fahren können.

Offiziell wird der Barmstedter Stoppelmarkt am Freitag, 18. August, um 19 Uhr von Bürgermeisterin Heike Döpke eröffnet. Wie in den vergangenen Jahren würden die Stände aber bereits vorher ab 15 Uhr öffnen, so Sonnenberg. Für Sonntag, 20. August, ist zwischen 21.30 und 22 Uhr erneut ein Höhenfeuerwerk geplant.

von Christian Uthoff

erstellt am 15.Jul.2017 | 16:00 Uhr