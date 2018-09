Umzug in den neuen Ellerhooper Kindergarten vermutlich im Januar

von shz.de

21. September 2018, 16:00 Uhr

Der Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Ellerhoop unter dem Vorsitz von Frank Möller (CDU) hat sich während seiner jüngsten Sitzung unter anderem mit dem aktuellen Stand des Kindergarten-Neubaus, dem Brandschutz in der Schule, dem Umbau und der Renovierung des alten Kindergartens sowie dem Neubaugebiet Grotenkamp befasst. „Die Bauphase ist gut verlaufen“, befand der Ausschussvorsitzende mit Blick auf das neue Kindergartengebäude. „Aktuell werden unter anderem Maurerarbeiten durchgeführt.“ Die Handwerker sind innen und außen damit beschäftigt, diverse Arbeiten auszuführen.

In knapp einer Woche genauer am Donnerstag, 27. September, wird dann das Richtfest gefeiert. Wenn alles wie geplant verläuft, erfolgt der Umzug in das neue Gebäude im Januar. Dort werden dann zwei Elementargruppen und eine Familiengruppe beherbergt. Die Kosten für das Bauprojekt belaufen sich auf etwa 1,2 Millionen Euro. Fördermittel fließen von Kreis, Land und Bund ein.

Im Vorfeld der Neubau-Planungen hatten die Kommunalpolitiker überlegt, das alte Gebäude für die vorgesehene Erweiterung um eine dritte Gruppe zu nutzen. Das wurde jedoch aufgrund der Enge des Raums und einiger Mängel sowie mit Blick auf den Brandschutz verworfen. Genauso wie die Idee eines An- oder Umbaus.

Die Entscheidung für einen Neubau ist im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet „Pferdekoppel“ und dem damit verbundenen Wachstum der Gemeinde zu sehen. Es gibt Brandschutzvorschriften, die unbedingt eingehalten werden müssen. Das gilt selbstverständlich auch für die Grundschule. Dafür muss jedoch einiges unternommen werden – vom Einbau von Fluchttüren bis zur Installation eines Brandmelders. Die Maßnahmen laufen und werden dieses Jahr abgeschlossen.





Betreuungsverein zieht in altes Gebäude





Der Betreuungsverein Pas Op soll komplett in das alte Kindergartengebäude einziehen. Bevor es jedoch soweit ist, müssen Renovierungs- und Umbaumaßnahmen, beispielsweise im Sanitärbereich, durchgeführt werden. Dazu soll ein Itzehoer Planungsbüro eingeschaltet werden. Erst jüngst hat sich herausgestellt, dass das Fachwerk marode ist. Um sich ein genaues Bild davon machen zu können und „zu sehen, wie groß der Sanierungsbedarf ist“, wie Möller erklärte, findet ein Ortstermin statt. Anschließend beginnt das Nachdenken darüber, was zu tun ist.

Zum aktuellen Stand des dritten Bauabschnitts im Neubaugebiet Grotenkamp war zu erfahren, dass dort bis dato vier Grundstücke verkauft werden konnten. Einige Eigentümer haben bereits begonnen, zu bauen, die Arbeiten befinden sich allerdings erst im Anfangsstadium. Die Planungen in dem Bereich bis zum Jahre 2025 sehen die Schaffung von insgesamt 42 Einfamilienhäusern mit Grundstücksgrößen von etwa 510 bis 840 Quadratmetern vor. Im ersten und zweiten Bauabschnitt wurden 25 Bauprojekte verwirklicht, im dritten kommen noch einmal elf Häuser hinzu. Bis zum Baubeginn für den vierten Abschnitt dauert es aber noch: Es geht dort voraussichtlich erst 2025 los.