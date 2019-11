„Die Angst ist riesengroß“

Verkehrsforum der Grünen: Barmstedter sorgen sich um die Sicherheit von Kindern und Radfahrern im Straßenverkehr

von Elisabeth Meyer

27. November 2019, 18:05 Uhr

Barmstedt | Die Barmstedter Innenstadt ist vor allem für Kinder, Radfahrer und Senioren gefährlich: Das beklagten mehrere Besucher des Verkehrsforums, zu dem der Grünen-Ortsverband am Dienstagabend eingeladen hatte. „Die Reichenstraße ist der absolute Horror“, sagte Annika Bauer. Sie habe ihre Kinder schon „mehrmals vor Autos retten müssen, die auf dem Gehweg gefahren sind. Und ich warte täglich darauf, in der Zeitung lesen zu müssen, dass dort ein Kind überfahren wird.“ Auch für Senioren sei die Lage unübersichtlich. „Und viele Menschen haben auch Angst, dort Rad zu fahren.“ Als eine aus ihrer Sicht besonders riskante Stelle nannte Lydia Niederquell, die einen sechsjährigen Sohn hat: die Kreuzung Moltkestraße/Königstraße. „Da fahren die Autofahrer immer extrem schnell um die Ecke“, sagte die Mutter. Auch die Kreuzung hinter dem Rathaus bei Rewe und der Bereich am Kleinen Markt seien unübersichtlich und gefährlich.

Torsten Streich, der die Radsportsparte beim BMTV leitet und als Gast eingeladen war, erklärte, in Barmstedt sei die Angst vor dem Radfahren „riesengroß. Da müssen wir was machen.“ Er forderte daher Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet und das in der Innenstadt bestehende Tempolimit von 20 Stundenkilometer „auch wirklich durchzusetzen – oder die Reichenstraße als Einbahnstraße einzurichten“.

Annette Bremer-Wilms sagte, dass es ihr unverständlich sei, wieso der Radweg am Krützkamp vom Kreis nach kurzer Zeit wieder entwidmet wurde. „Jetzt fährt man da Slalom um die parkenden Autos. Das ist vor allem bei Gegenverkehr schwierig.“

Die Stadt könne ihre Straßen leider nicht verbreitern, um einen Radweg aufzunehmen, sagte Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos). „Aber wir wollen den Radverkehr stärken. Und dafür sind sichere Straßen nötig.“ Punktuelle Gefahrenstellen seien bereits entschärft worden, etwa durch Tempo 30 an der Mühlenstraße sowie vergrößerte Ampelleuchten. Die Situation in der Innenstadt sei aber nach wie vor problematisch, räumte Döpke ein. „Der Verkehr hat zugenommen, und die Gehwege werden zunehmend zum Parken genutzt.“

Der öffentliche Raum in Barmstedt müsse zwischen allen Verkehrsteilnehmern gerechter aufgeteilt werden, forderte Claus-Peter Jessen (Grüne). „So, wie die Lage jetzt ist, ist es nicht zukunftsfähig.“ Fußgänger und Radfahrer dürften „nicht schlechter gestellt werden als der Autoverkehr“, betonte auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Andreas Tietze, der als Referent eingeladen war. Anderer Meinung war Besucher Guido Neumann: „Warum wird so viel für Radfahrer geplant, obwohl der Platz so beengt ist?“, fragte er.

Man müsse weg von der Fokussierung auf den Autoverkehr, erwiderte Tietze. In Städten wie Den Haag, Kopenhagen und Amsterdam etwa seien Autofahrten in die Innenstädte seit einiger Zeit nur noch begrenzt zugelassen. „Da gibt es seitdem 60 Prozent weniger Autoverkehr, neue Geschäfte und eine viel höhere Aufenthaltsqualität.“ Döpke erklärte, Barmstedt müsse „gucken, wie wir die Verkehrsströme am besten durch die Stadt oder um die Stadt herumführen können“. Dazu bedürfe es eines umfassenden Konzeptes, das außer dem Auto- auch den Lkw-Verkehr und den Radverkehr einbeziehe.

Stadtwerkeleiter Fred Freyermuth sah es pragmatischer: „Ich denke, statt auf große Konzepte zu setzen, sollten wir die neuralgischen Punkte angehen“, sagte er. Streich plädierte abschließend für mehr Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer aufeinander. „Dann wäre schon viel gewonnen.“