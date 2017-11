Amt Rantzau : Die Amtsumlage steigt leicht an

von Christian Uthoff

erstellt am 16.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Barmstedt | Die Umlage, die die zehn Gemeinden des Amts Rantzau an das Amt zahlen, soll im kommenden Jahr leicht ansteigen. Darauf haben sich die Mitglieder des Hauptausschusses vor Kurzem einstimmig geeinigt. Um 2018 kostendeckend arbeiten zu können, sind laut Kämmerin Carola Warncke etwa 1,8 Millionen Euro notwendig – etwa 164.000 Euro mehr als der Ansatz des Vorjahres. Das entspreche einem Amtsumlagesatz von 18,95 Prozent (zuvor 18,5 Prozent). „Wir haben es leider nicht geschafft, den alten Satz rechnerisch zu halten“, so Warncke. Der Amtsausschuss wird während seiner Sitzung am kommenden Montag, 20. November, abschließend über die Haushaltsplanung entscheiden.

Der Plan sei im Wesentlichen eine Fortschreibung der laufenden Mittel, berichtete Warncke. Bis auf zwei Ausnahmen: Malerarbeiten im Amtsgebäude in Barmstedt sowie die Errichtung weiterer Parkplätze am Gebäude. Bis zu zehn Plätze sollen laut Amtsdirektor Heinz Brandt geschaffen werden. „Der Parkraum ist sehr eng bemessen“, berichtete er. 18.000 Euro seien für das Freimachen und Befestigen der Fläche nahe des Amtsgebäudes eingeplant. Für die Malerarbeiten sind laut Brandt 5000 Euro im Haushalt veranschlagt. „Wir haben gut auf unser Gebäude geachtet. Unser Haus ist in gutem Zustand“, sagte der Amtsdirektor. Das solle so bleiben, ohne, dass viele Arbeiten aufgeschoben werden würden. Die letzten Malerarbeiten habe er darüber hinaus vor 16 Jahren 2001 gegeben.

Warncke fügte auch hinzu, dass im Haushalt der Betrag für die Verwahrgebühren, die Banken auf Einlagen des Amts erheben, um etwa 2000 Euro angehoben werden müsse. Kurz zuvor hatte sich die Politik dafür ausgesprochen, bis auf weiteres keine Kredite des Amts vorzeitig zurückzuzahlen. Auch der Schulausschuss für die Grundschule Hem-dingen habe sich bereits dagegen ausgesprochen, ergänzte Heedes Bürgermeister und Schulausschussvorsitzender Reimer Offermann. Die derzeitigen Zinssätze für die Kredite seien niedrig und die Laufzeiten lang. Die Frage sei, ob es Sinn mache, Kredite zurückzahlen, wenn der Kreditmarkt in ein paar Jahren ganz anders aussehe.

Das betonte auch Hemdingens Bürgermeister Hans-Hermann Sass. Es könne sein, dass man in den kommenden Jahren dann Kredite aufnehmen müsse, aber zu höheren Zinsen. In Hemdingen denke er dabei an den Neubau des Kindergartens (wir berichteten). Man stehe nicht unter Zeitdruck, so Offermanns Fazit. „Ein Kreditvertrag mit null Zinsen bis 2025 tut mir nicht weh.“ Da die Verwahrgebühren derzeit bei 0,4 Prozent lägen, spare das Amt effektiv Geld, wenn die Kredite nun zurückgezahlt würden, fügte der Ausschussvorsitzende Peter Lehnert hinzu. Für 2018 werde das anhalten, wie es dann weitergehe, sei offen. „Wenn wir neue Erkenntnisse haben, rufen wir das Thema wieder auf.“

Auf Nachfrage berichtete die Kämmerin zudem, dass es nicht möglich sei die Konten getrennt zu führen oder mehrere verschiedene Konten bei einer Bank zu haben. Laut Verwaltung werden etwa zehn Millionen Euro mit der Gebühr belegt. Für den derzeitigen Kontostand des Amts einschließlich der Gemeinden und Verbände bedeutet das eine jährliche Gebühr von etwa 40.000 Euro.

Endgültig beschlossen werden soll der Haushalt 2018 des Amts Rantzau während der Sitzung des Amtsausschusses am kommenden Montag, 20. November, in Bullenkuhlen. Dann wird es auch um die Wahl eines Gemeindewahlausschusses für den Amtsbezirk Rantzau für die Kommunalwahl im kommenden Jahr am 6. Mai gehen. Zu Beginn und zum Ende der Sitzung wird es jeweils eine Einwohnerfragestunde geben. Die Sitzung im Bullenkuhlener Gemeindehaus, Schulweg 7, beginnt um 19.30 Uhr.