Nach Baumfällung : Deshalb bleibt der Radweg in Heede kahl

Vor vier Jahren wurden am Radweg in Heede zirka 20 Bäume gefällt. Der Bürgermeister versprach Ausgleichspflanzungen. Bis heute ist der Radwegerand kahl.

von Silvia Dammer

06. März 2020, 12:00 Uhr

Heede | Als vor vier Jahren die Hoffnunger Chaussee (L75) und der dazugehörige Radweg in Heede saniert wurden, mussten am Radweg etwa 20 Bäume gefällt werden (wir berichteten). Bürgermeister Reimer Offermann stellte seinerzeit Neupflanzungen in Aussicht. Allein: Bis heute sieht der Radwegrand zwischen Heede und Langeln noch ziemlich baumlos aus. Was wurde aus den Ersatzpflanzungen? Die habe es gegeben, teilte Dagmar Bargmann, Pressesprecherin des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV), auf Anfrage unserer Zeitung mit – allerdings nur für zwei Bäume. Bargmann: „Die Ersatzpflanzungen für zwei im Zuge der Radwegesanierung entlang der L 75 gefällten Spitzahorn-Bäume konnten auf Grund der örtlichen Gegebenheiten leider nicht an Ort und Stelle erfolgen. Sie wurden daher im Rahmen der Pflanzarbeiten an der L 76 zwischen Borstel-Hohenraden und Quickborn Renzel durchgeführt.“ Auch Bürgermeister Reimer Offermann bestätigte, dass Bäume nachgepflanzt worden seien. Die allerdings seien im Gebiet der Heeder Tannen gesetzt worden.

Wurzeln als Gefahr für den Asphalt

Seinerzeit hatte sich ein Anwohner an unsere Zeitung gewandt und die Fällungen kritisiert, da die Bäume teilweise mehr als 30 Jahre alt und gesund gewesen seien. Offermann hatte daraufhin erklärt, dass die Bäume gefällt worden seien, weil deren Wurzeln die Asphaltdecke angehoben hätten. Der LBV habe darauf hingewiesen, dass dort, wo Bäume stehen, der Radweg nicht asphaltiert werden könnte, sondern mit einer wassergebundenen Deckschicht versehen werden müsste. Wurzelsperren wären noch eine Alternative gewesen, allerdings eine sehr teure. Die Gemeinde habe sich die Entscheidung, die Bäume zu fällen, nicht leicht gemacht, hatte Offermann gesagt. Für eine Neupflanzung würde man sich später für Tiefwurzler entscheiden. Aufgrund dieser Aussage war auch der Anwohner davon ausgegangen, dass die Ausgleichspflanzungen am Radweg erfolgen.

Kaum Baumschutz in Schleswig-Holstein

Dass die Ausgleichspflanzung mit nur zwei Bäumen den gesetzlichen Erfordernissen entspricht, bestätigte der Pressesprecher der Kreisverwaltung Pinneberg, Oliver Carsten, auf Anfrage. Außer mit der Bundesnaturschutzverordnung gebe es in Schleswig-Holstein grundsätzlich keinen Baumschutz. Der müsse darüber hinaus über Baumschutzsatzungen der Gemeinden geregelt werden. Laut der Internet-Seite des Kreises gibt es bislang nur in zwölf Gemeinden des Kreises eine solche Verordnung – Heede ist nicht darunter. Daher sind dort nach geltendem Gesetz nur Bäume mit dem Prädikat Naturdenkmal, Alleen und Knicks und Bäume in Landschaftsschutzgebieten besonders geschützt.

Der Radweg an der L 75 wird also weiterhin streckenweise kahl bleiben. Denn, so Offermann: „Die Bürger müssen sich entscheiden: Wollen sie vernünftige Radwege? Dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Oberfläche nicht durch eine falsche Randbepflanzung zerstört wird.“